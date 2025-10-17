Россияне пошли в массированные штурмы на одном из участков фронта: военные ВСУ рассказали о боях и пленных

Война в Украине / © ТСН

Реклама

Враг не прекращает гнать технику на наши позиции в окрестностях Доброполья и за неделю провел два механизированных штурма в направлении сел Владимировка и Софиевка. Силы обороны говорят, такой массированной атаки на этом направлении не видели с полгода. Потому что из-за нашествия дронов с обеих сторон фронта технику почти не применяют в боях.

Десантники 82-й бригады, привлеченные к штурму Добропольского выступа, называют механизированные атаки россиян не иначе, как последние попытки пробить коридор к своим.

Об этом говорится в материале специального корреспондента ТСН Юлии Кириенко.

Реклама

Наши силы обороны штурмуют отрезок фронта под Добропольем и закрепляются на не так давно отбитых у россиян позициях. Уже не первый тиджень здесь продолжается операция по зачистке освобожденных от оккупантов позиций.

«80% уничтожается противника с помощью БПЛА», — говорит Владислав Каминский, заместитель батальона 82 десантно-штурмовой бригады

Россияне здесь оказались в окружении. По крайней мере такое впечатление складывается, если взглянуть на карту «Дипстейт». Правда десантники 82 бригады, которые прибыли сюда на зачистку врага еще несколько месяцев назад, осторожнее с такими оценками. Потому что линия фронта здесь движется ежедневно.

«Мы обрезали некоторые участки, пока противник не подтянул резервы и начали зачистку этих участков. Он не мог поддержать свои войска, какими-то средствами артиллерии, потому что он зашел очень далеко», — говорит командир 3 батальона 82 ДШБ Богдан Бурделюк.

Реклама

Василий и Александр — одни из тех штурмовиков, которые оттесняли россиян. Это тот самый отрезок фронта, который военные обозреватели прозвали уши зайцев.

Штурмовали Золотой колодец Александр и Василий. Воины, не так давно были мобилизованы и прошли базовую военную подготовку. И уже успели уничтожить не одного россиянина под Добропольем.

Александр показывает свою штурмовую винтовку. Получил ее, как только пришел после учебного центра в 82-ю бригаду. Бельгийское оружие в том бою не подвело — говорит десантник. А штурмовать врага, и потом еще закрепляться на отбитой позиции пришлось почти 10 дней.

Не все россияне охотно сдавались в плен — говорят десантники. Но у воинов есть аргументы, чтобы заставить оккупантов отступить.

Реклама

«У нас есть такой метод — называется аршгумент. Рюкзак 12 кг взрывчатки. Забрасывается в ВОП и ВОП потихоньку начинает взлетать в воздух. Три рюкзачка туда закинули и они поняли, что надо сдаваться», — говорит Владислав Каминский, заместитель батальона 82 десатно-штурмовой бригады.

Тогда 82-я взяла в плен 9 оккупантов. Тогда они прислушались к аргументам десантников. Теперь, на экране горящий блиндаж. Россияне в плен не пошли. Поэтому так и остались в нем.

На Добропольском направлении у десантников еще немало работы — говорят они. Вражеская пехота существенно засела в лесополосах и балках. А российские командиры шлют в бои новую. Два механизированных штурма с десятками брони и сотнями оккупантов выдержали десантники только за последнюю неделю. Вся техника пылала в полях под Владимировкой. Селом, которое по замыслу врага должно было открыть коридор к своим, которые в окружении и обойти с тыла наши войска.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 18:00 НАЖИВО! НОВОСТИ 17 ОКТЯБРЯ — ПЯТНИЦА