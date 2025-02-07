Россияне пошли в наступление на Харьковщине: воины ВСУ откровенно рассказали, что там происходит

На северо-востоке Харьковщины, менее чем в полудесятке километров от государственной границы, недалеко от села Тополя, российские оккупанты пересекли Северский Донец. В то же время, главным образом силами своей 69 мотострелковой дивизии, оккупанты продолжают атаки, пытаясь расширить зону контроля на западном берегу реки вокруг Новомлинска, Двуречной и южнее Западного.

Не прекращают рашисты давления и на самом севере области: на Липецком направлении и непосредственно в Волчанске. Бои там вспыхивают очень жесткие, но продвигаться южнее украинские воины врагу не позволяют. Часто ценой потерь и тяжелых ранений побратимов.

На экране QR-код - это реквизиты особого сбора на лечение и восстановление "Локи" - инженера экипажа украинских ударных дронов. Воин получил очень тяжелые ранения под Волчанском. Съемочная группа ТСН тогда работала на позициях воинов 57 мотопехотной бригады.

Какая линия фронта в Харьковской области

С десятых чисел мая прошлого года, когда московиты начали свое повторное вторжение на север Харьковщины, война здесь идет без остановки. Но в последнее время, говорит "Сова", стала волнообразной.

Со всеми изгибами передовой, линия боевого столкновения здесь сейчас достигает почти 35 километров: от государственной границы, юго-восточнее московитского Мурома фронт проходит севернее Старицы, далее по западному берегу Северского Донца простирается по окрестностям временно захваченной Бугруватки до места впадения Волчьей, не пересекая Северский Донец, тянется севернее Синельниково, проходит по северной части Волчанска и восточнее Тихого, почти под углом 90 градусов снова заворачивает на север, к границе. У реки Волчьей в пределах руин одноименного города, московитов пока и близко нет, утверждают украинские воины. Но это и точно, не тыл.

Окрестности Волчанская

Воины ВСУ воюют на 80-летней гаубице: что они говорят

Минометчики 34 мотопехотного батальона бьют врага с помощью 85 миллиметровой дивизионной гаубицы. Она стреляет и метко, и точно, уверяет командир батареи. Но боеприпасы к, почти 80-летней гаубице – настоящий дефицит. Да и война, признает Валерий, сильно изменилась.

"Акцент сместился на дроны. Артиллерия уже отрабатывает. Если раньше они могли сутками вот так вот стрелять - везде, куда попало - квадраты накрывать. БК не щадили потому, что это было основное средство поражения. То сейчас эту задачу дроны выполняют. Артиллерия, я так понимаю уже отрабатывает тогда, когда реально надо", - говорит военный.

Ежемесячно только в Волчанске, говорит начальник штаба 34 мотопехотного, и только в полосе ответственности его батальона украинские воины уничтожают более, как по полроты вражеских пехотинцев. Это позволяет держать фронт и даже контратаковать противника.

Воины ВСУ

Это очень сложная и изнурительная война. Между сплошными руинами, в норах, вместо хранилищ, где в небе круглосуточно кружат вражеские разведывательные и ударные дроны.

"Локи" нужна помощь

В начале недели через мгновение до взлета украинского дрона близ Волчанска московитский FPV атаковал стартовую позицию наших беспилотчиков. "Локи", уже опытный 24-летний заряжающий украинского экипажа получил тяжелые ранения. Сейчас – "Локи" в госпитале. Военные медики делают все возможное, чтобы молодой и очень опытный воин, снова смог ходить. Это битва, которая потребует очень много времени и еще больше ресурсов.

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