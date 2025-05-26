Россияне пошли в наступление на Харьковщину: военные откровенно рассказали о вражеских штурмах

Наступление россиян на фронте / © ТСН

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В Харьковской области россияне пытаются форсировать Оскол и штурмуют украинскую линию обороны на западном берегу реки. Севернее Купянска небольшие группы вражеской пехоты в последние недели очень часто на мотоциклах по много раз в сутки пробуют расширить территорию контроля на отрезке от Кондрашовки до Новомлинска.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Александра Моторного.

Каждое вражеское движение массированным огнем с правого берега, поддерживает рашиська артиллерия, танки, авиация. Останавливают врага на этом отрезке фронта и воины «Кара-Дага» 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины. С позиций украинских пилотов, которые недавно начали применять FPV-дроны на оптоволокне, вернулась съемочная группа ТСН.

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QR-код для помощи / © ТСН

На рассвете, экипажи ударных беспилотников «Кара-Дага», 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины стартуют к боевым позициям.

Оптоволоконные провода от вражеских дронов, сверкают на утреннем солнце еще далеко в тылу. Гул в небе, только доказывает: московиты бьют — не только FPV-дронами, и не только по переднему краю. Но и бомбардируют тяжелыми «Шахедами» пути сообщения с передовой.

Противник возле Оскола постоянно в движении, говорят наши нацгвардейцы. И каждые сутки, на западном берегу, пытается штурмовать украинскую линию обороны.

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«Каждый день здесь стабильно — пехотные штурмы. От отделения до взвода. Май — ощутимо увеличилось количество пехоты и еще и поддержка мотоциклов», — говорит военный.

С восточного берега каждое движение своих штурмовиков, московиты стараются поддерживать тяжелым, дальнобойным оружием.

«Когда идет попытка штурма, то плотность работы по позициям, прежде всего пилотов! Пилотов — аэроразведки, для них стала приоритетная цель», — говорит Виталий Миловидов, начальник отделения коммуникаций 15 БрОП НГУ «Кара-Даг».

Не раз и не два, вокруг позиций «Бонуса» и его экипажей, взрывались рашистские снаряды. Более двух лет, как в составе «Кара-Дага» он пилотирует и направляет FPV-дроны на вражеские позиции. Но сейчас, у них появилось оптоволокно.

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Наступление россиян на фронте / © ТСН

«Это такие же дроны, только у них связь не через радиосигнал, а через оптоволоконный кабель», — говорит «Бонус», пилот оптоволоконного FPV-дрона 15 БрОП НГУ «Кара-Даг».

С тех пор как в марте 15-я бригада Нацгвардии зашла в сектор не в последнюю очередь благодаря точной работе пилотов — продвижение рашистов на западном берегу Оскола, удалось почти остановить. Зато война здесь продолжается очень интенсивная. Ведь московиты непрерывно отправляют вперед, новые и новые группы штурмовиков.

«Довольно таки, интенсивные идут бои. Штурмы. Стараемся отбивать — достаточно эффективно», — говорит военный «Чак Норрис».



Побратимы их прозвали — трубочистами. Потому что очень результативно этот экипаж 15-й бригады Нацгвардии вычисляет и уничтожает пехотинцев противника. Те, часто прячутся — в дорожных огромных трубах.

«Даже по одному человеку, просто идут по полю. Скорее всего их ведет какой-то их дрон. Если получается дойти, он где-то там закрепляется — прячется», — говорит «Бонус», пилот оптоволоконного FPV-дрона 15 БрОП НГУ «Кара-Даг».

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Как и по всему фронту, на Купянском направлении московиты начали активнее применять для штурмов мотоциклы.

«На мотоциклах сейчас чаще становятся их штурмы. Но, раньше была преимущественно это пехота. Малыми группами они заходили. А сейчас, там такая тема, как на мотоциклах штурмовать у них», — говорит «Чак Норрис».

Основные силы рашистов в секторе, сосредоточены — на восточном берегу, севернее Купянска. Река Оскол, признает «Бонус», пилот FPV-дронов «Кара-Дага», серьезно замедляет противника. Но — совсем, не останавливает.

«Пробовали они форсировать, так скажем. И на лодках переплывают, пехота. И техника пробовала. Понтонный мост был. В основном не получается что-то, не даем! Стараемся, чтобы там их еще остановить», — говорит военный.

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Буквально накануне, экипаж «Бонуса» отыскал и поразил, на восточном берегу вражеский танк. Это был один из их первых стартов на новых дронах. В этот день собратья-разведчики передали координаты цели — среди руин, одного из захваченных сел на западном берегу Оскола.

Поиск цели, когда летишь на оптоволокне, говорят пилоты «Кара-Дага», ничем не отличается от охоты за пультом обычного FPV-дрона.

Зато снизиться ниже радио горизонта, до самой земли, за десяток километров от места старта и точно зайти на цель — способен только дрон на оптоволокне под управлением умелого пилота.

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