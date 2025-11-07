Война в Украине / © ТСН

Реклама

Более 20 единиц бронетехники за один штурм потеряли россияне в Запорожье. Впервые оккупанты атаковали Малую Токмачку днем. В сторону населенного пункта ползли танки, в том числе «Тигры», БМП и БТРы. Однако на подступах к селу бронетехнику остановили Силы обороны.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Дарьи Назаровой.

Украинские военные рассказали, что ежедневно россияне пытаются прорваться в тыл к позициям Сил обороны. В конце октября враг планировал захватить Малую Токмачку. Нарушили планы захватчиков подразделения, защищающие Запорожье. Среди них — дронари 128 горно-штурмовой бригады.

Реклама

«Первый вылет был поражен вражеским БПМ. На второй вылет так же, но техника начала откачиваться назад. Со смежниками было подбито еще две бронированные машины», — говорит «Псих».

Батальон «Sons of Khors» с союзниками уничтожили 22 единицы вражеской техники.

«Техника была максимально обвешана цепями, ежами и тому подобным. Да, действительно, это немного усложняет нашу работу, потому что поразить такую бронированную технику гораздо сложнее», — говорит «Ганс».

Обычными 10-дюймовыми FPV ребята устраивают настоящее сафари в запорожских степях. Дронари бьют технику в движении, уничтожают замаскированные пушки и машины в лесополосах. Умело охотятся и на вражескую пехоту. Дронари работают осторожно, тщательно маскируя свои позиции.

Реклама

На днях ребята FPV за тысячу долларов сожгли российский танк.

Бойцы батальона открыли сбор на комплектующие для FPV. Поддержать его можно по QR-коду, который видите на экране.

QR-код для донатов / © ТСН

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке: НАХАЛЬНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ россиян на ЗАПОРОЖЬЕ сорвали! Дронари Уничтожили десятки танков!