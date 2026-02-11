Россияне пошли в штурм в одной из областей Украины: командир ВСУ откровенно рассказал, есть ли угроза

Каспер и Юлия Кириенко / © ТСН

Реклама

Командир 3 штурмового батальона, 1 штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло под псевдонимом «Каспер» рассказал, что ситуацию на Запорожском направлении удалось стабилизировать.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту ТСН Юлии Кириенко.

Военный отметил, что оккупанты пытаются продвинуться вглубь Запорожской области, однако им это не удается.

Реклама

Также он объяснил, почему сложно оборонять этот регион: «Погодные условия: холод, зима. Месяц назад были туманы и они использовали их, чтобы заехать вглубь».

«Каспер» отметил, что оккупанты шли механизированными штурмами, однако терпели неудачу.

«Российские военные — это система. Они работают по книжкам, ищут слабые места. Сейчас они нашли Гуляйпольское направление», — сказал он.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: КАСПЕР: за все время войны я не видел ни одного подготовленного парня после БЗВП! БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ

Реклама

Напомним, в начале февраля корреспондент ТСН сообщал, что ситуация на Запорожском направлении обостряется: оккупанты бьют КАБами и дронами на оптоволокне, пытаясь подойти на расстояние артобстрела к областному центру.