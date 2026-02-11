- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 253
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне пошли в штурм в одной из областей Украины: командир ВСУ откровенно рассказал, есть ли угроза
Военный откровенно рассказал о попытке россияне прорвать оборону в Запорожской области.
Командир 3 штурмового батальона, 1 штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло под псевдонимом «Каспер» рассказал, что ситуацию на Запорожском направлении удалось стабилизировать.
Об этом он сказал в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту ТСН Юлии Кириенко.
Военный отметил, что оккупанты пытаются продвинуться вглубь Запорожской области, однако им это не удается.
Также он объяснил, почему сложно оборонять этот регион: «Погодные условия: холод, зима. Месяц назад были туманы и они использовали их, чтобы заехать вглубь».
«Каспер» отметил, что оккупанты шли механизированными штурмами, однако терпели неудачу.
«Российские военные — это система. Они работают по книжкам, ищут слабые места. Сейчас они нашли Гуляйпольское направление», — сказал он.
на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: КАСПЕР: за все время войны я не видел ни одного подготовленного парня после БЗВП! БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ
Напомним, в начале февраля корреспондент ТСН сообщал, что ситуация на Запорожском направлении обостряется: оккупанты бьют КАБами и дронами на оптоволокне, пытаясь подойти на расстояние артобстрела к областному центру.