Россияне после блокировки кораблей с зерном и вовсе выходят из соглашения: мир отреагировал

Россияне после блокировки кораблей с зерном, нашли повод и вовсе выходит из соглашения, говорится в ТСН.

Россия выходит из зерновой сделки, об этом заявил Кремль после так называемого теракта в Севастопольской бухте по российским военным кораблям. По словам Минобороны РФ, это якобы действия украинских беспилотников. В настоящее время корабли с зерном заблокированы в Мраморном море.

Взрывы в субботу утром были замечены на трех кораблях-носителях ракет «Калибр», которыми обстреливали украинские города вблизи Севастополя. Среди них – фрегат Адмирал Макаров. Впоследствии Минобороны РФ обвинило Украину в атаке их военных и гражданских кораблей и назвало это терактом, а украинцам вроде бы в этом помогали специалисты Великобритании.

Официальный Киев не комментирует ситуацию в Севастопольской бухте. Однако именно это якобы послужило причиной выхода россиян из зерновой сделки, но это только повод, говорят специалисты. Россия тормозит работу зернового коридора еще с сентября. Многие корабли с зерном стоят в Мраморном море уже в течение 2-3 недель. “К этому уже собралось более 170 кораблей на комиссию на проверку в Стамбуле. Они сокращали количество этих кораблей. Если в начале проверялось по 15-16 кораблей в день, то в последние дни проверялось по 2 по 3”, – рассказывает президент украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев.

То есть, экспорт украинского продовольствия фактически был заблокирован еще до событий в Севастополе. ООН отреагировала на заявление России призывом не останавливать зерновой транзит, другой подписант Турция – пока не отреагировала на шаг России.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество жестко отреагировать на действия Кремля. “Сейчас нужна жесткая международная реакция. Как на уровне ООН, так и на других уровнях. В частности, и на уровне "Большой двадцатки". Как Россия может быть среди G20, если она сознательно работает на голод на нескольких континентах. Это нонсенс", — заверил он.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден осудил заявление России о выходе из зерновой сделки как "абсолютно возмутительное", и что такой шаг РФ усилит голод в мире, и что у россиян нет "никаких причин делать это".

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявил, что Российская Федерация готова полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам. На это министр МИД Дмитрий Кулеба отметил, что, скорее всего, речь идет о зерно, которое Россия украла на оккупированных территориях. За время действия зернового соглашения Украина вывезла за границу около 12 миллионов тонн, преимущественно в страны Африки, Ближнего Востока. Наш экспортный потенциал остается немало – около 38 миллионов тонн, именно столько зерна остается на складах и элеваторах.

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“Чем дольше зерно лежит на элеваторе, тем больше оно теряет свои товарные качества. И за него просто не дадут цену, которая должна быть. Теряет клейковину, теряет белок. Будут расходы на то, чтобы хранить его в том качестве, в котором нужно”, — рассказывает экономист Олег Пензенык.

Для экспорта остается железная дорога, автотранспорт и малые речные порты Дуная. По всем этим путям вместе зерно будет идти медленно, потому что проходная способность имела – 3 миллиона тонн в месяц. Для сравнения морскими портами могли экспортировать 6-7 миллионов тонн в месяц.

Впрочем, продовольственный кризис Украине не угрожает. Хлеба хватит на 2-3 года, если мы не будем сеять его несколько лет. Однако аграрии терпят значительные убытки из-за отмены зерновой сделки. Посев одного гектара пшеницы в следующем году может возрасти в несколько раз, что отразится на ценах в магазинах.

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