Россияне превратили утро украинцев в ад: где произошли "прилеты" и какие последствия

Обошлось без жертв, но есть много пострадавших.

Утро понедельника для украинцев в который раз превратилось в ужас. Россияне ударили по центру Харькова, впоследствии взрывы прогремели и в Одессе. Дроны натворили беды в Запорожье и в столице.

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Удар по Харькову

Оккупанты не прекращают атаковать мирные украинские города. Сегодня под их прицелом оказался Харьков. Утром Россия ударила по центральной части города. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, удар пришелся по Киевскому району города. На месте попадания возник пожар.

Впоследствии мэр города сообщил, что удар по центру Харькова был нанесен ракетой С-400. По предварительным подсчетам, в той или иной степени поврежден 41 дом, а количество пострадавших выросло до 19.

Взрывы в Одессе

Утром, 25 ноября, сигнал воздушной тревоги раздавался и в Одессе. Около 9:30 мэр города Геннадий Труханов сообщил, что в направлении Одессы движется вражеский разведдрон. Впоследствии в Воздушных силах сообщили о баллистической ракете из Крыма в направлении города. И уже через несколько минут в Одессе раздался взрыв.

Тогда же местные Телеграм-каналы распространили кадры с большим столбом дыма. Говорят, что взрыв прогремел у жилых домов. Есть раненые. На момент монтажа выпуска официальных цифр нет.

Массированная атака дронов

Очередной террор против мирного населения Россия начала еще вечером 24 ноября. Оккупанты начали новую атаку "Шахедами" по территории Украины одновременно с севера и юга. В конце концов, вражеские дроны натворили беды в Запорожье. В результате удара пострадал ребенок, сообщил глава ОВА Иван Федоров.

Впоследствии Федоров уточнил, что в результате российского удара по Запорожью получил ранение 13-летний парень.

Киев под ударом

Этой ночью взрывы слышали и жители столицы. В результате российской дроновой атаки в Киеве произошел пожар, также зафиксировано падение обломков. Как сообщается в Telegram-канале Киевской городской военной администрации, в Днепровском районе столицы загорелось окно балкона на девятом этаже девятиэтажки. На другой локации обломки пробили автомобили.

Впоследствии в КМВА уточнили, что информация о возгорании балкона в многоэтажном доме из-за атаки БпЛА не подтвердилась.

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