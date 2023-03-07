Россияне прибегают к хитростям на прифронтовых территориях вблизи Харьковщины: военные дают бой их же оружием

На Харьковском приграничье полно следов прошлогоднего присутствия окупантов и немало свидетельств того, как, убегая, они бросали все, и даже мощное оружие.

Разрывы тяжелых артиллерийских и танковых снарядов, свист мин, воздушная разведка и попытки врага малыми группами прошмыгнуть мимо украинской линии обороны - это ежедневные реалии на севере Харьковщины. Россияне здесь не ходят в атаки колоннами техники и батальонами пехоты, но боевые действия все равно идут ежедневно, говорится в ТСН.

Вблизи российской границы под ногами взрывные, вражеские ловушки, а вокруг разбитые автомобили, разрушенные дома и наголову разбитые дороги. “Они со своей территории постоянно насыпают по гражданскому населению. По объектам инфраструктуры и по приграничной зоне, и даже дальше”, - рассказывает командир 225-го батальона 127-й БрТРО “Сирко”.

Чем ближе государственная граница, руина вокруг становится сплошной. Вражеская авиация, говорит командир 225-го бата, здесь тоже появляется регулярно, но залетать в украинское воздушное пространство не решаются. "Вражеская авиация показывается где-то на горизонте, отработали и улетели", - добавляет он.

Вместо этого беспилотные воздушные борты пересекают межгосударственную границу много раз в день. “Залетают, высчитывают наши координаты. Ведут периодически огонь”, - просто во время обстрела рассказывает командир минометного расчета 225-го батальона 127-й БрТРО "Фаза".

Обычно, говорит "Фаза", вскоре после появления в небе вражеских беспилотников, начинается обстрел из-за границы с тяжелого вооружения. Такие вражеские обстрелы, утверждают украинские защитники, не оставляют без ответа.

Из прилегающих к границе населенных пунктов на своей территории россияне отселили гражданских, говорят наши разведчики. Там, среди домов, прячут свои минометы, танки и гаубицы. “Они вывели гражданское население, завели военных, маскируются под гражданских. И, конечно, маскируют дальнобойную артиллерию, танки. За гражданскими домами, за объектами инфраструктуры”, - убеждают бойцы.

На Харьковском приграничье полно следов прошлогоднего присутствия оккупантов и немало свидетельств того, как, убегая, они бросали все, и даже мощное оружие. Теперь это оружие работает против самих россиян.

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