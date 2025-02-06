Россияне приближаются к Днепропетровщине: местные рассказали тревожные новости (фото, видео)

Российские оккупанты приближаются к Днепропетросской области. Они постоянно атакуют один из поселков КАБами.

Поселок Новопавловка в Днепропетровской области ежедневно страдает из-за российских обстрелов и ударов КАБами.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.

19-летний Андрей вместе со знакомыми пытается ремонтировать свой дом. Накануне российский КАБ разорвался у его дома. Отца парня ранило осколками и он в больнице.

Это уже не первая атака за последний месяц, говорит молодой человек. В преддверии нового года, когда враг приблизился к громаде на расстояние полета КАБа, удары здесь почти каждый день. В январе вражеские авиабомбы разбили почти весь центр Новопавловки. В селе уже нет поликлиники, сельсовета, избита почта, а на днях оккупанты уничтожили еще и школу: в лицей попали сразу три авиабомбы. После взрывов он еще долго пылал.

Последствия российских обстрелов

Юрий Билык – директор лицея, он едва подбирает слова. С тех пор, как увидел разрушенное заведение, пошатнулось здоровье. Говорит, оккупанты уничтожили то, что собирали годами. Переломанные на лом, под открытым небом лежат парты, и разорванные учебники, которых уже никто не прочтет.

Пострадали и окрестные постройки. Разбиты клуб и помещение "Укрпочты". Ее пришлось закрыть. Однако, несмотря на риск, жители Новопавловки с утра наводят порядок.

Разбитая школа в Новопавловке

Наталья рассказывает, что она много лет работала в Донецке учительницей украинского языка, но уехала с началом русской агрессии. Думала найдет в Новопавловке покой, но не суждено. Этот прилет чуть не унес жизни ее сына

Эвакуация в Новопавловской общине пока не объявлена. Однако из-за постоянной угрозы люди начали выезжать своими силами. Дома, говорят в администрации, покинул каждый пятый житель.



Восстанавливать повреждения в Новопавловке пока не планируют, поскольку враг близко. Однако жители поселка, которому более 370 лет, убеждены их малая Родина переживет и эту войну.

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