Россияне приближаются к Днепропетровщине: воины ВСУ рассказали, что на самом деле происходит на фронте

Война в Украине / © ТСН

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Российская армия приближается к админграницам с Днепропетровщиной. Оккупанты усилили штурмы и перебросили свои подразделения с Курищины, чтобы вытеснить наши войска со своих позиций. Соотношение сил не равное, говорят воины. На одного нашего пехотинца наступает 9 вражеских.

Об этом говорится в материале специального корреспондента ТСН Юлии Кириенко.

На Покровском направлении оккупантам остались считанные километры до административной границы с Днепропетровщиной.

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«Наблюдаем войну с экранов. Наши коптеры показывают движение вражеской пехоты. На наши позиции пытаются продвинуться оккупанты и только что сообщили о том, что видят вражеские автомобили. Это значит, что может быть массированный штурм», — говорит Юлия Кириенко.

Война в Украине / © ТСН

Россияне суют пехотой, едут техникой или даже на мотоциклах. Восемьдесят процентов поражений на передовой осуществляется FPV-дронам или сбросами.

«Вот сейчас мы видим сколько на этом участке фронта работает беспилотников и все они направлены для того, чтобы уничтожить россиян, которые пытаются уже со всех сторон подойти к нашим позициям», — говорит Юлия Кириенко.

«Тактика остается — продавит мясом и мясом они продавливают», — говорит Василий.

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«В день общая цифра потерь противника в живой силе — это плюс минус 100 человек», — говорит «Антлант».

Уничтожать вражескую пехоту до того, как она дойдет до нашей — рутинная задача воинов подразделения «Булава» 72 бригады. На их отрезок фронта россияне стянули свои подразделения с Курщины. Чтобы дожать наши войска до админграницы с Днепропетровщиной. И преимущество у них значительное, говорят «Черные запорожцы».

На одного нашего пехотинца — 9 вражеских. Но делают все что в их силах, чтобы удержать линию соприкосновения как можно дольше неизменной.

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