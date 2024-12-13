Россияне приближаются к Покровску: военные ВСУ рассказали о штурмах окупантов и ситуации в городе

Российские оккупанты приближаются к Покровску. Бои сейчас продолжаются в северной части поселка Шевченко и на западных окраинах Новотроицкого. Это означает, что расстояние от линии боевого столкновения до самых южных улиц Покровска не превышает сейчас четыре километра.

Похожая ситуация и вблизи Мирнограда, где россияне давят в сторону южной части города от Николаевки и вдоль железнодорожной ветки, соединявшей Авдеевку с Покровском.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного.

Военные говорят, что в разрушенных селах до сих пор остаются гражданские.

"Бывает, когда днем едешь где-то, на другую позицию едем, то местные есть, но их не так уж и много", - говорит „Шершень“, штурман экипажа FPV-дронов 25 ОПДБр.

Московиты своей артиллерией, КАБами и дронами бьют без разбора. И по линии обороны украинских защитников в полях и лесополосах и по любым сооружениям в зоне досягаемости своего оружия.

Оккупанты уничтожают Донецкую область

С конца августа здесь не было суток, говорит заместитель командира батальона 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, чтобы московиты не шли на штурм.

"Противник каждый день проводит более трех-четырех наступательных действий. Это может быть полный штурм, когда группа, в плохую погоду идет делать основной налет на позицию. Штурмы происходят с помощью техники", - говорит „Артек“, заместитель командира батальона 25 ОПДБр.

Вражеская техника с десантом на броне или внутри мчится полями на максимальной скорости и совсем не прячется. Пытаясь высадить пехоту как можно ближе к украинской линии обороны.

"Коробочки" оккупантов, уверяют дроноводы 25 воздушно-десантной, они с побратимами в большинстве случаев, обнаруживают еще задолго до точек выгрузки вражеской пехоты. И туда сразу летит все. Вычислять и уничтожать пехоту оккупантов, которая рассыпается по полям, прячется в воронках, норах, канавах, каких-то сооружениях - именно их, пилотов FPV, одна из главных задач.

Оккупанты тысянут на таких направлениях: вдоль автодороги М30 - с прицелом на Даченьке. От Николаевки с Гродовкой - с юго-востока. И на Лысовку с Сухим Яром - вдоль железнодорожной насыпи, соединяющей Авдеевку с Покровском - московиты давят в сторону южных окраин Мирнограда и тамошней шахты «5-6».

Донецкая область

Через Новотроицкое и Шевченко враг, изо всех сил давит в направлении Зеленовки и Лазурного, самых южных микрорайонов Покровска. Оттуда до линии боевого соприкосновения пока расстояние не более четырех километров. Но украинские воины делают, что только могут, чтобы это расстояние не сокращалось.

Осадки и плотный туман больше недели не оставляют Донецкую область. И это, признает «Нон-стоп», пилот ударных дронов 25-ки, очень сильно усложняет работу. Московитские средства радиоэлектронной борьбы эти проблемы делают еще большими.

"Когда туманы и видимость нулевая - таким средствам, как FPV трудно добраться до цели и поразить. Они пользуются этим", - говорит „Нон-стоп“, пилот экипажа FPV-дронов 25 ОПДБр.

На украинских пилотов тоже "охотятся" разведывательные и ударные беспилотники. Для защиты от воздушных угроз воинам 25-й воздушно-десантной бригады очень нужны средства РЭБ.

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