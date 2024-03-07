Россияне приблизили мощность "Шахедов" к ядерному оружию – предположение эксперта

Россияне, похоже, нашли возможность настолько модернизировать иранские дроны Shahed, что теперь они способны разрушать многоэтажки с последнего до первого этажей. Напомним, такой случай произошел в Одессе 2 марта, когда враг совершил обстрел дроном многоэтажки. Тогда именно Shahed разрушил часть дома, где погибли 12 человек, среди которых было пятеро детей.

Такого мнения об атаке именно модернизированным дроном пока придерживается ряд экспертов, комментируя атаку. Официально правоохранители, расследующие этот дроновый удар, говорят, что сейчас идет экспертиза, на ее проведение, очевидно, понадобится несколько недель.

В свою очередь военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сразу после атаки обратил внимание на большие разрушения, что обычно несвойственно для повреждений, которые до этого вызывали иранские дроны.

"Мощность взрыва была действительно чрезмерной. Сразу хочу сказать, что это только мое мнение, и основным и единственным может быть результат официального расследования – экспертизы и никак иначе", – сообщил в своем Telegram-канале Александр Коваленко.

Эксперт добавил: "Однако по характеру разрушений, дроблению бетона и объемной области детонации, на мой взгляд, это могла быть термобарическая боевая часть. Термобар – это чудовищное оружие против незащищенных объектов. Ждем подтверждений или опровержений этой версии официальными лицами, но если это так, то российский террор "Шахедами" выходит на совсем другой уровень…".

В комментарии для ТСН.ua эксперт рассказал о том, что такое термобарическая боевая часть: "Термобарические боеприпасы – это самые мощные боеприпасы после ядерного оружия. Сам взрыв происходит по такому принципу: создается достаточно большое давление, которое влияет на все, что находится в зоне взрыва. Помимо всего прочего, это сопровождается высокой температурой, потому что происходят поджоги аэрозольного облака".

По словам Коваленко, при взрыве именно термобарической смеси высвобождается большое количество энергии как в виде температуры, так и в виде давления. Поэтому это более мощное оружие, чем любое другое, кроме ядерного.

Резюмируя, Коваленко говорит, что версия о термобарической боевой части – это исключительно его предположение: "Только официальное расследование может предоставлять полноценную информацию. Но в целом, по тем признакам, которые я увидел, могу сказать, что в случае применения обычного боеприпаса разрушение всего подъезда вряд ли произошло бы. Как по мне – был не обычный взрыв".

По состоянию на сегодня точно известно, что дом был разрушен именно дроном Shahed. Об этом в своем обращении говорил президент Владимир Зеленский. Одесские военные и правоохранители, как и другие эксперты, не исключают, что этот Shahed был мощно модернизирован врагом и мог быть каким-то экспериментальным.

"Очень часто бывает, что даже на месте очередного российского преступления эксперты сразу визуально замечают, что нынешние дроны отличаются от атаковавших наш город раньше. Но окончательно на все вопросы отвечает уже экспертиза", – рассказал ТСН.ua один из правоохранителей, который имеет отношение к расследованию похожих случаев.

Официально не опровергают и не подтверждают

Официально в Одесской областной прокуратуре, которая осуществляет процессуальное руководство в расследовании этого преступления россиян, ТСН.ua сообщили, что пока еще рано говорить о выводах.

"Мы ждем выводов экспертизы. Только эксперт сможет сказать, какая была боевая часть", – рассказала нам спикер Одесской областной прокуратуры Ирина Коваленко.

Взвешенно об атаке говорят и военные. "Нельзя исключать того, что враг модифицирует свои барражирующие снаряды, и, возможно, он (Shahed – ред.) имел усиленную боевую часть. Это первоначальное предположение людей, имеющих дело с подобным оружием. Но окончательный вывод сделает экспертиза", – сообщила ТСН.ua руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Наши источники среди правоохранителей добавляют, что не стоит забывать и о том, что некоторые дома в Одессе не новые, нуждались в ремонте, поэтому прямое попадание дрона со взрывчаткой может иметь трагические последствия.

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