Россияне придумывают детей-героев из Брянской области, ведь им нечем гордиться на фронте — эксперт

Россияне продолжают придумывать мифы о ситуации с "украинской ДРГ", произошедшей в Брянской области 2 марта. Сегодня, 3 марта, они даже обнаружили "доказательства" причастности "украинской ДРГ" к событиям в РФ.

Видео ФСБ о событиях в Брянской области РФ смонтировано – оно состоит из нескольких фрагментов, а также фото. У россиян даже появилась история о мальчике, которого зовут Федор — герой России, который своим телом закрыл двух девушек и защитил их от украинских шаров. Россияне пытаются чуть ли не канонизировать этого мальчика, мол, эта война продолжается не просто так.

Зачем враг внедряет такую психологическую спецоперацию и на кого она рассчитана, рассказал ТСН.ua военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Разве это не такая же пропагандистская парадигма, которая использовалась во время Второй мировой войны Советским Союзом? Там было множество детей-героев, которые на самом деле не были героями, их просто придумали. Россиянам не кем гордиться, поэтому они придумывают эти мифы, как послание населению: "Вы избегаете мобилизации, сидите дома и боитесь, а вот маленький мальчик…" Выходит, что Украина нападает на Россию. Так что происходит такое ретранслирование старых мифов в новой обертке", — убежден эксперт.

Коваленко также прокомментировал многочисленные взрывы, начавшиеся во временно оккупированном Крыму. По его словам, это могут быть партизаны, а также "некие летательные объекты".

"Мы должны понимать, что временно оккупированный полуостров Крым будет испытывать все больше проявлений непредсказуемых инцидентов. Я не исключаю работу партизан. Но то, что есть присутствие в воздушном пространстве Крыма каких-то летательных объектов — это факт. И эти объекты постоянно держат в напряжении российское ПВО и тратят его боекомплект, который постоянно нужно обновлять. То есть, происходит комплексное событие в воздушном пространстве Крыма", — сказал эксперт.

Напомним, Россия 2 марта заявила об "атаке украинских диверсантов", якобы захвативших заложников в селе Сушаны Брянской области. Ответственность за диверсионную вылазку взял на себя "Русский добровольческий корпус" (РДК). В украинских властях озвучили две версии произошедшего — провокация Кремля или действия российских партизан. Президент РФ Владимир Путин заявляет о "теракте" и "атаке неонацистов".

ТСН.ua собрал подробности инцидента на Брянщине.

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