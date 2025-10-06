Россияне прорываются в Покровск: военные откровенно рассказали о ситуации в городе

Покровск / © Getty Images

Вражеские ДРГ продолжают заскакивать в Покровск. До городских боев еще далеко, но на окраинах до сих пор продолжают фиксировать российскую пехоту, которая пытается прорваться в город. Российские дроны почти полностью контролируют небо над городом и пытаются перебить к нему пути сообщения. Нашей пехоте все сложнее заходить на позиции.

Об этом говорится в материале специального корреспондента ТСН Юлии Кириенко.

Сплошные тоннели из сеток — так теперь выглядят дороги Донетчины, даже более тыловые. Их постоянно натягивают, чтобы защитить логистические пути. Потому что враг существенно нарастил удары FPV-дронами.

Под Покровском россияне давят и в воздухе и на земле, говорят военные. Наши пилоты фиксируют трех оккупантов, которые идут на пересменку в окоп. Это уже третья группа с рассвета, которая пытается просочиться в сам город.

Заскочить в жилые кварталы, закрепиться в подвалах, найти тайники и ждать подмоги, чтобы идти вглубь Покровска — такая тактика россиян. Сам город, как показывает карта «Дипстейт» — уже в полуокружении. После прорыва под Добропольем стало еще сложнее. И если в самом Покровске уличные бои пока на окраинах. И большинство кварталов контролируют Силы Обороны, то о небе над городом такого не скажешь.

«Отдельные ДРГ уже заскакивали. Мы это видели. Все это видели, в самом месте уже были конфликты», — говорит Дмитрий, военнослужащий ВСУ.



Двести вылетов с одной точки — именно столько дронов запускает лишь один экипаж россиян, говорят военные. Такое тотальное воздушное нашествие максимально усложняет путь нашей пехоте. До полугода солдатам приходится сидеть в окопах. Потому что путь к ним — самый опасный. А заход на позиции может длиться несколько дней.

Несмотря на это линия фронта вокруг Покровска стабильна. У нас хоть и меньше дронов, но наши пилоты бьют точнее. Один из тех оккупантов, которые пытались прорваться в Покровск, так и останется в лесополосе.

Как бить настолько точно учит пилотов Сичеславских десантников Дмитрий. Во время боев на Котлино, воин-доброволец за полсуток работы уничтожил три десятка россиян.

«Около шести десятков за световой день. Пока мировой день был», — говорит он.

После нескольких ранений его забрали в штаб батальона, чтобы он руководил всеми пилотами. Потому что, как никто, изучил тактику россиян. И их вооружение.

Теперь он руководит вылетом пилота, который все же заканчивает попытку трех россиян прорваться в Покровск.

