Россияне просят еду у ВСУ: путинисты заговорили о поражении в войне

Молниеносная операция в Курщине Сил обороны Украины стала настоящим ударом для российских войск. Эти действия показали высокую эффективность и решительность наших защитников. Между тем, пропагандисты на федеральных каналах РФ уже открыто заявляют о том, что Курской областью придется пожертвовать, а еще заговорили о поражении в войне, которое сама же Россия и развязала.

Почему риторика рашистов внезапно изменилась после событий в Курской области и что рассказал украинский военный Евгений Карась, лично побывавший там, рассказали журналисты эксклюзиве TSN.ua.

Курская операция – в разгаре

Так называемая Курская битва стала топовой темой последних недель. Что там происходит, какие успехи имеют ВСУ, как на это реагируют рашисты – всем этим интересуются не только в Украине, но и в других странах мира. Какова ситуация в Курской области TSN.ua рассказал заместитель командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгений Карась, только что вернувшийся оттуда.

Курская область России уже не нужна?

Тем временем на российских каналах уже открыто заговорили, что территорией Курской области, которая перешла под контроль ВСУ, вероятно придется пожертвовать.

Прорыв ВСУ в Курщине

Правда, вывезти своих людей из Курщины, как говорят на федеральных каналах РФ, кремлевские власти не спешат. Более того, на своих им откровенно нахчать. Об этом свидетельствует и опубликованная в соцсетях запись аудиоперехвата разговора Александра Гаркавенко – главы сельсовета администрации Гончаровки, расположенного к западу от Суджи. На аудиозаписи он рассказывает об атмосфере в регионе в преддверии наступления ВСУ, жалуется на халатность и неэффективность российской армии и местных чиновников.

Исторический момент: как ВСУ зашли на территорию РФ

А мы хотим показать вам историческое и уже легендарное видео, как разграждающая группа 225 ОШБ преодолела минное поле и противотанковый ров на границе. Именно после этого запуска УР-77 передовые подразделения пробили первые рубежи и ворвались вглубь территории противника.

Россиян еще раз бросили свои

По словам Гаркавенко, местные жители РФ подозревали предстоящую атаку, но рашисты почему-то решили не придавать этому значения. При этом он заявляет, что местные жители не проинформировали о предстоящем наступлении, а эвакуировать их никто и не собирался.

В РФ призывают "стереть" Курскую область

Между тем, на российском телевидении призывают применять ковровые бомбардировки в Курской области. Бывшая депутат Госдумы открыто демонстрирует отношение российских властей к своим местным жителям, которых они сами же и не эвакуировали.

Украинские воины в Курской области

В отличие от "рашистов", бросивших своих людей без воды и еды, в соцсетях появляются видео, как украинские защитники, соблюдая все международные нормы, раздают продукты жителям подконтрольной ВСУ Курской области.

"Россия своих не бросает?!"

Разницу вы видите и сами. Российские власти молчат и не реагируют на страдания своих граждан. В то время, когда они должны защищать своих людей, они выбирают другой путь – агрессии против других стран, путь безразличия и предательства своих. Украинцы же, напротив, еще раз демонстрируют соблюдение всех правил ведения войны, которую между прочим начала Россия.

"Кадыровцы" очистили магазин

"Кадыровцы", как бы это смешно ни звучало, в очередной раз попали в скандал! Вместо защиты российской границы — они сначала все "проспали" на своих опорниках, а затем и решили ограбить магазин своих же сограждан. В частности, в соцсети попало видео с камеры в магазине поселка Глушково в Курской области, где "кадыровцы" из цирка Ахмат выносят из магазина все, что попадается на глаза.

"Такого мы не ожидали"

Пока российская армия продолжает свое отступление в Курской области, а "кадыровцы" занимаются мародерством на собственных территориях, командир чеченского Ахмата Апти Алаудинов, известный как Лапти Аладдина, требует, чтобы обороной региона от ВСУ занялись срочники. По его словам, родителям вчерашних школьников не стоит ни о чем волноваться, поскольку если кого-то из них и убьют, это означает, что он якобы обязательно «попадет в рай». А на пропагандистских каналах Алаудинов цинично рассказывает, как российские "граждане не думали, что в 21 веке на них могут вот так напасть".

Командир "Ахмата" грозится закончить так называемую "СВО" за 2-3 месяца

Ну а потом Апти Алаудинов в интервью китайскому военкору вообще заявил, что в ближайшие 2-3 месяца завершатся не только действия на Курском направлении, но и полностью вся так называемая СВО.

Пока их не было, противник продвинулся на территорию РФ. С тех пор как Ахмат прибыл на этот участок, мы его полностью остановили. Мы полностью остановили движение противника и сейчас уничтожаем его в рамках этого изоляционного круга”.

Армия РФ & "кадыровцы": кто кого?

Ну и добавил, что то, что "кадыровцы" пропустили ВСУ и сбежали с позиций – неправда. Ага, верим-верим. Родственникам пленных и погибших срочников это расскажете. Между тем между россиянами и "кадыровцами" разрастается вражда.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео КАРАСЬ: Если Украину оккупируют, всех украинцев погонят в атаку на Польшу и страны Балтии!

Лукашенко прокомментировал наступление ВСУ на Курщину

Тем временем и самопровозглашенный президент Беларуси также прокомментировал ситуацию с Курском. Отец внезапно заявил, что не хочет вступать в войну с Украиной, а наступление ВСУ на Курщину показало, что Россия не готова к расширению линии фронта.

Пропагандисты заговорили о поражении в войне

Более того, кремлевские пропагандисты на федеральных каналах уже размышляют о том, что могут и проиграть кровавую войну, которую сами же и развязали.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПОД КУРСКОМ — ОЧЕНЬ ДИНАМИЧНО! В России – БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ! Россиян все бросили, они просят еды в ВСУ!

Реакция Кремля на события в РФ

После событий на Курщине внезапно изменилась и риторика Кремля по так называемым переговорам. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ не вела и не ведет прямых или косвенных переговоров с Украиной, а наступление на территорию Курщины вообще аннулировало возможность начать диалог о прекращении огня. Напомним, что именно Захарова умоляла международное сообщество отреагировать и осудить действия ВСУ в Курской области. Требующий международной поддержки агрессор снова играет жертву. После этого помощник президента России Юрий Ушаков вообще назвал операцию Украины в Курской области "авантюрой". Но давайте разберемся, что действительно стоит за этими словами. Когда Ушаков говорит об "авантюре", кажется, что он пытается приуменьшить масштаб происходящих на границе событий. Но правда в том, что во время этой операции погибли многие российские военные, в частности, срочники. Тысячи попали в плен, а местных гражданских русская армия просто бросила на произвол судьбы.

Тем временем под контроль ВСУ уже перешли 92 населенных пункта в Курской области. Так что Курский позор продолжается.

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