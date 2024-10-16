Россияне прут со всех сторон: войску не хватает новых людей и техники на Запорожском направлении

В нескольких сотнях метров от врага держат рубежи на Запорожском направлении пехотинцы 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ. На воинов постоянно охотятся российские беспилотники. От них защитникам уже труднее прятаться. Помочь могут мощные средства радиоэлектронной борьбы.

С пехотинцами удалось пообщаться корреспондентке ТСН Кири Овес.

Словно взбешенные круглосуточно на наших пехотинцев охотятся вражеские беспилотники. Это запорожское направление, которое враг ежедневно поливает огнем. Быстро, в остатках лесополос защитники пытаются спрятаться от вражеских глаз. Такая картина на позициях привычная, говорит воин на псевдо "Рим".

Военные ВСУ/Скриншот из сюжета ТСН

“Дроны гоняются за тобой, а ты убегаешь от них. Это лето горячее было, действительно жаркое лето", – рассказывает главный сержант взвода.

Сам он из Винницы, участвовал в АТО. В полномасштабной войне на позициях с самого начала. Недавно вышел из Роботинского направления, где вместе с побратимами держал линию фронта.

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“Если тебя не будет, то они туда зайдут, они тоже где-то на позициях — 100, 150 метров. Ребята стоят на более дальних рубежах с антидроновыми ружьями или включается окопный РЭБ, у кого он есть, это тоже дефицит", — говорит военный.

В основном, говорит, именно из-за вражеских беспилотников ранены наши воины. "Рим" и сам несколько месяцев пролежал в больнице после атаки дрона.

“Уже ф-ку на голову не сбрасывают, я в мае был, за день, ну сколько, семь ф-ок. Так я просто успевал падать. Сбрасывают такое, что его не затушить нельзя, или такой бабах, что смотришь ты стоишь за 50 метров и у тебя в голове загудело, что ты упал. А что там, кому это упало на блиндаж”, – рассказывает “Рим”.

После больничного он вернулся в армию. А вот его побратима из Херсона псевдо "Гайка" в результате минометного обстрела еще ждет длительная реабилитация.

Военный на позывной "Гайка"/Скриншот из сюжета ТСН

“Ребятам всем сказал, чтобы быстренько легли, а сам не успел. Пока кричал получил ранение. Получил я ранение в четыре утра, а вытаскивали меня на вечер где-то в девять", — говорит "Гайка".

Большинство его родных сейчас тоже на фронте, даже 20-летний сын сражается на Херсонском направлении.

После реабилитации мужчина вернется в армию. Говорит, иначе не может, ведь россияне стирают со всех сторон и надо удержать линию фронта.

Чтобы сражаться и побеждать, войску не хватает новых людей и техники. Бойцы просят о поддержке с тыла, сейчас открыли сбор на средства радиоэлектронной борьбы, которые помешают вражеским беспилотникам. А еще призывают мужчин вставать в защиту страны.

Напомним, иностранные аналитики считают, что украинские Вооруженные силы будут вынуждены покинуть город в Донецкой области во избежание оцепления.

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