Россияне прячутся в норах, ВСУ не хватает снарядов: что происходит у Часового Яра и какая там ситуация

Вокруг населенного пункта Часов Яр продолжаются жестокие бои. Этот городок расположен возле Бахмута и до полномасштабной войны там проживало 14 тысяч человек, но сейчас остается не более восьми сотен. Среди обороняющих Часов Яр, есть бригада, которая называется "Холодный Яр".

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.

С военным "Черным" ТСН познакомилась еще тогда, когда война называлась ООС. С тех пор до сих пор он — военнослужащий 93 бригады "Холодный Яр". Он говорит, что ситуация у Часовом Яру похожа на то, как это было в Бахмуте.

Времен Яр

"Накануне полномасштабного вторжения возле Часового Яра сделали дорогу, новую свежую дорогу, долго делали, но от этого ремонта не осталось и следа", — вспоминает Наталья Нагорная.

Дома в городе разбиты россиянами. Единственное условно комфортное место – укрытие. ТСН побывала в одном из наблюдательных пунктов ВСУ и увидела, что там происходит.

Наблюдательный пункт

Военные объясняют, россияне прячутся по норам, где по одному, где по двое. Пока вражеский пехотинец сидит на украинской земле, территория считается оккупированной. Поэтому выбить отсюда нужно каждого

Попасть по захватчикам не так просто: FPV-дрон может не долететь до позиций из-за вражеских РЭБов. Несмотря на это, позиции вокруг покрыты телами.

Донетчина

Однако ВСУ здесь приходится экономить и боеприпасы. А в небе происходят воздушные бои дронов.

"Самое тревожное смотреть в монитор в вот в такие моменты — это штурмовики 93 бригады выбивают врагов. Они делают самую сложную работу в мире — возвращать свое, защищать своих, уничтожать окупантов", — говорит Наталья Нагорная.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Недостает боеприпасов, а имеющиеся — не всегда качественные! Эксклюзив ТСН по боям у Бахмута

Напомним, воин ВСУ 46 дней провел в окружении и отражал атаки.

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