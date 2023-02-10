Россияне пытаются окружить Бахмут с юга и севера: боец ВСУ рассказал об адской ситуации

Защитник Украины убежден, что на этом направлении враг не достигнет никаких стратегических успехов, ведь "крепость Бахмут" играет одну роль – обессилить противника, не дать ему возможность наступать на других участках фронта.

Боевые действия вокруг Бахмута продолжаются непрерывно. Российские оккупанты там пытаются перерезать трассы поставок, поэтому круглосуточно атакуют, используют "Грады", танки, артиллерию, мины в своих попытках прорваться.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал солдат-гранатометчик 5-го отдельного штурмового полка ВСУ Юрий Сиротюк.

"Ситуация здесь "веселая" и напряженная с начала войны. С лета прошлого года Бахмут находится под прямыми атаками российских оккупантов. Когда им не удалась лобовая атака на Бахмут, противник сменил тактику и стал пытаться охватить Бахмут с флангов. К сожалению, противником уничтожен город Соледар. Он пытается выйти на трассу на севере Славянск-Бахмут, чтобы перерезать одну с трасс снабжения, и вместе с тем пытается выйти на трассу Константиновка-Бахмут, чтобы тоже перерезать одну с трасс снабжения, поэтому всю ночь, день и утро противник атакует, использует реактивные системы залпового огня "Град", использует танки, артиллерию, мины, прорываясь", – описал ситуацию вокруг Бахмута украинский защитник.

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ВСУ не дают врагу окружить город, в то же время нанося большие потери.

"Мы сейчас работаем по флангам, стараемся не дать противнику перерезать, окружить город. Бои продолжаются непрерывно. Противник пытается продвинуться. Это ему стоит огромного количества жертв. То есть враг не экономит, не жалеет, не ценит своих людей вообще. Враг пытается любой ценой продвинуться, несет огромные потери, но очевидно, есть какая-то задача под какую-то дату достичь каких-то тактических успехов", – сообщил Сиротюк.

Он отметил, что российские оккупанты еще больше активизировались за последнюю неделю и пытаются прорвать украинскую оборону.

"Здесь всегда было "горячо", здесь никогда не было спокойно, но сейчас с 7 января начались атаки активные. А крайняя неделя – это такое просто нашествие, когда противник волна за волной, работает артиллерия, работают вражеские РСЗО, выезжают вражеские танки, пытаются атаковать наши наблюдательные пункты, прорвать оборону и окружить Бахмут с юга и севера", – рассказал боец ВСУ.

"Ну, пока мы фронт держим. К сожалению, такая интенсивность боев приводит к тому, что увеличиваются потери. Но потери с украинской стороны не соразмерны российским потерям. Противник просто пытается живой силой и огневым валом пробить себе дорогу", — добавил солдат.

Он также проинформировал, что в боях вокруг Бахмута стало меньше "вагнеровцев" и увеличилось количество кадровых российских военных. Выросло и количество вражеской артиллерии и плотного танкового огня.

"К сожалению, есть контуженые и раненые, потому что очень плотно враг работает реактивными системами залпового огня, просто "счесывает" все посадки, любые места, где можно укрыться. Но никаких стратегических целей противник не достиг и не достигнет на этом направлении, потому что крепость Бахмут играет для Украины одну роль – обессилить, обескровить противника, не дать ему возможность совершать активные, стратегические и разумные наступления на других участках фронта", – объяснил Сиротюк.

Он также выразил убеждение, что упорное сопротивление украинских защитников на этом участке фронта позволит бойцам на других участках подготовиться и нанести врагу уже стратегическое поражение.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные должны держаться в Бахмуте до тех пор, пока государство не получит необходимое вооружение. Кроме того, в случае захвата города, оккупанты захотят пойти дальше.

Накануне военный аналитик, полковник Петр Черник сообщил, что на Бахмутском направлении идут сверхтяжелые, очень серьезные бои, однако говорить об оперативном окружении пока неуместно.

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