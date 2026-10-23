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Россияне пытаются отбить утраченные позиции: бойцы ВСУ откровенно рассказали о ситуации на фронте
18-летние бойцы ДШВ провели успешный штурм и взяли в плен оккупантов, которые ели мышей в окопах.
18-летние десантники взяли в плен двух россиян. Это произошло на Александровском направлении, где 95-я бригада вместе с другими подразделениями ДШВ освободила 26 населенных пунктов. Эту операцию уже считают одним из самых успешных штурмов года, проведенных Силами обороны. Оккупанты же не только не могут восстановить утраченное, но и массово сдаются в плен.
Задержанных россиян заметила специальный корреспондент ТСН Юлия Кириенко.
Ситуация на стыке трёх областей и пленные оккупанты
На экране десантники показывают, как только что уничтожили двух российских солдат, которые пытались проникнуть к ним в тыл. Это Александровское направление, где на стыке трех областей украинские воины ещё летом освободили 26 сел. Однако россияне пытаются хоть немного восстановить утраченное, но тщетно.
Военный: «Шёл дождь, был туман. Противник, воспользовавшись этим, пытался проникнуть на нашу территорию. Вчера уничтожили в этом районе 12 россиян. Сегодня днём погода лучше, поэтому уничтожили только 5».
А вот двоих взяли в плен. Их только на рассвете штурмовики ДШВ вывели с позиций. Как говорят сами оккупанты, они сдались сразу. Их здесь двое, а было 16. Остальные погибли.
Пленный оккупант: «У меня все друзья детства — все они здесь погибли».
Эти россияне из 69-й российской бригады прикрытия 35-й российской армии Восточного округа, которая противостоит украинским десантникам. Оккупанты признают: решили сдаться, потому что хотели выжить.
Пленный оккупант: «Нам сказали, что в плен не берут, а сразу расстреливают. А если и возьмут — измучат, будут издеваться. И ты сидишь с этой мыслью, голодный и не знаешь, что делать. Голодали. Мышей, крыс ели. А что делать? Ловили мышей, крыс, а как по-другому? Есть нечего было. И выйти ты не можешь».
Истории оккупантов: от «Росв’язницы» и Энгельса — до украинского плена
Их только что накормили украинские солдаты и даже переодели. Более полугода они провели в окопах, а последние несколько недель — совсем без еды, потому что российские командиры о них просто забыли.
Одного из них зовут Максим. Он родом из Крыма, но всю жизнь прожил в российском Астрахани, в полутора тысячах километров от украинской границы. Он оказался здесь, потому что хотел выйти из тюрьмы.
Пленный оккупант Максим: «10 лет дали за наркотики. За два грамма мне дали 10 лет. В связи с ОВО в России дают очень длительные сроки. Создают все условия, чтобы ты, хочешь-не хочешь, — подписал и ушёл».
Второго зовут Александр, и он родом из Энгельса — города-авиабазы, с которой постоянно взлетают «Тушки», чтобы обстреливать Украину ракетами. Говорит, что был мобилизован ещё в 2022 году, когда самовольно явился в военкомат после получения повестки.
Пленный оккупант Александр: «Пришла повестка, я явился в военкомат на сборы. В 2022 году ходили слухи, что примерно через 3–6 месяцев — и по домам. Понимание было такое: сейчас немного шума, грохота, и всё закончится».
Но для этого россиянина всё только началось, ведь через три года службы вместо обещанной демобилизации его отправили на работу в лесополосу.
Подвиг молодых десантников 95-й бригады
Как украинские десантники из 95-й дивизии берут в плен этих двух россиян — видно на видео. И сделали это совсем молодые ребята. Одному из них 23 года, другому — всего 18. Это бойцы с позывными «Жук» и «Панда», и это их первый штурм.
Десантник «Жук»: «Задача состояла в том, чтобы найти двоих, которые были в той засаде. А мы, вдобавок, ещё и двоих увидели: двоих уничтожили, двоих захватили. Если бы они оказали нам сопротивление, они бы там и остались».
Десантник «Панда»: «А я врываюсь в блиндаж на ходу! Бросаю две «Ф-ки», начинаю стрелять».
Оба парня поступили в Десантно-штурмовые войска полгода назад. Панда — сразу после достижения совершеннолетия, а Жук — когда уговорил маму отпустить его на войну. И оба стремились попасть именно в 95-ю бригаду.
На Александровском направлении десантники 95-й дивизии продолжают вести активную оборону. И скромно намекают, что у врага шансов не так много.
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