Россияне пытаются прорвать границу на Черниговщине и Сумской области: все, что известно

Россияне активизировались на севере. Вражеские ВРГ регулярно пытаются проникнуть на Черниговщину и Сумщину. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

Происходящее на самом деле и какие угрозы существуют для Украины, рассказывают журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

До 10 вражеских ВРГ в месяц заходит на север Украины. Речь идет о приграничных районах Черниговщины и Сумщины. С такой потрясающей статистикой вышел командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Признается, что разбивать россиян не легкое дело. С той стороны в разведку ходит элита: спецназ ГРУ, ФСБ и военного спецназа.

ВСУ держат границу

Среди преимуществ ВСУ – слаженность подразделений с другими службами, в частности, СБУ и пограничниками. В сентябре 23-го военные уже говорили, что на северной границе с РФ становится все жарче. Враг обстреливает пограничные общины, а затем юркнет за линию пешком. Так, диверсанты прощупывают украинские силы и держат их в постоянном напряжении.

"Наши силы прикрытия границы ликвидируют эти попытки, не дают ДРГ проникнуть на территорию Украины. Преимущественно эти вот обстрелы сейчас рассматриваются как предтеча попытки прорыва диверсионных групп. Со стороны Беларуси таких попыток не было зафиксировано в течение июля-августа в принципе. Все эти попытки зафиксированы на украинско-российской границе в пределах Черниговской и Сумской областей", – говорит спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Северного направления Юрий Повх.

Горячее же на Донетчине, а именно под Авдеевкой. Там враг все еще пытается окружить город и бросает на это огромные силы.

"За минувшие сутки ВСУ отразили 14 атак в этом районе. Рашисты готовятся к новому массированному штурму – уже третьему. Уповают на погоду. В Институте изучения войны считают, что россияне снова попытаются захватить Авдеевский коксохим", – рассказывает журналист Артем Зябкин.

Удастся ли удержать Авдеевку? / Фото: Associated Press

Удастся ли удержать Авдеевку?

Все зависит от ряда факторов, о которых рассказал в эфире телемарафона "Единые новости" военный эксперт, майор запаса Алексей Гетьман. Вопрос в том, хватит ли Украине имеющихся сил.

Пока те силы, которые они там сосредотачивают – есть надежда, что мы сможем дать отпор тем силам и средствам, которые у нас есть. Если они действительно еще более усилят, то есть соберут какое-то сумасшедшее количество людей и техники, то у нас будет 2 варианта. Либо добавлять резервы для того, чтобы удержать этот город, либо уходить.

Как бы это цинично ни звучало, по мнению Гетьмана, Авдеевка напоминает Бахмут, когда огромные силы врага стираются как резинка в неэффективных мясных штурмах.

"Это самый плохой сценарий, надеюсь, что он не произойдет. Но Авдеевка уже выполнила свою военную функцию — так же как когда-то это выполнил Бахмут. Там уничтожено большое количество российской живой силы и техники. Мы обескровливаем по немножко его армию, держа на том участке фронта оборону", – объясняет войсковый эксперт.

Комментарий военного эксперта Петра Черника / Фото: АрмияInform

Авдеевка – "лакомый кусок" для Путина

Авдеевка может стать лакомым куском для Путина и пропагандистов, считает военный эксперт Петр Черник. В Кремле не прочь потратить десятки тысяч людей и сотни единиц техники только ради того, чтобы убедить народ, что СВО "идёт по плану".

Россияне "не вывозят" ВСУ

"Они не вывозят". Так российскую армию описывает заместитель командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгений Карась. Рашисты не могут выполнить ни одну из поставленных стратегических задач, а потому нуждаются в перемирии.

"Они же уже наступают на Авдеевку, не на Харьков, не на Запорожье, не на Одессу. И наступают так, что уже неделя таких потерь, и просто тапочка, что там. Ничего себе, сколько они потеряли техники. Мы же понимаем, что после Авдеевки они не будут наступать на Днепр. Будет куда контратака под Бахмутом, может снова там Лиман. Они не вывозят", — говорит Евгений Карась.

Фото: Офис президента Украины

Возможно ли изменить ситуацию на фронте?

Война в тупике — ни у россиян, ни у украинцев нет сил кардинально изменить ситуацию на фронте. Война перешла в позиционную фазу. Об этом в своей авторской колонке для издания The economist писал Главком Залужный. В то же время президент тупика не видит. Есть средства, которые должны изменить ход войны.

Напомним, Украина будет пытаться добиться результатов на фронте до конца 2023 года. Для нас это очень важно, заявил украинский президент.

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