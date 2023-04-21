Россияне пытаются захватить Часов Яр, чтобы перекрыть дорогу на Бахмут, и бросают своих на передовую даже без оружия

Фронт ожидает решения контрнаступления, но когда он будет, знают, как говорит секретарь СНБО Данилов, лишь несколько человек на планете. Его, больше всего ждут мирные жители рядом с городом-крепостью Бахмут, говорится в ТСН.

Часов Яр, небольшой пригород Бахмута, война вдруг превратила в стратегический населенный пункт, ведь отсюда начинается путь жизни на Бахмут. Поэтому, не щадя ни снарядов, ни людей, враг пытается ее перерезать. Часов Яр стал некой «точкой выживания» для нашей группировки в Бахмуте. Если россияне захватят его, украинские ребята окажутся в окружении. Именно поэтому враг превращает этот когда-то симпатичный городок прямо в строительный мусор.

Стратегия проста – разбить каждое здание, за которое могли бы зацепиться украинские защитники, а это значит – разрушить все. Здесь нет ни одного безопасного места. Гражданская инфраструктура, в обычном смысле, уже давно не существует. Кирпич многоэтажек полумертвого города не слишком надежная защита от гаубических снарядов, ракет и авиабомб. Но несмотря на это, десятки местных упорно отказываются эвакуироваться. "Однажды прилетает, а второй раз нет", — говорит местный житель Сергей.

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Но прилетает настолько часто, что здесь родилась городская легенда. Люди боятся, когда их снимают, потому что считают, что когда пресса их показывает по телевизору, по ним потом прилетает. Верующие в эту легенду довольно агрессивно отказываются от съемки. Но мирных в разрушенном городе держит и надежда, что украинская армия отодвинут линию фронта от Часового Яра. “Давно пора. Как по мне, в кулачок собрались, как дали разок, и все», — говорит местный Дмитрий.

Но для того чтобы собрать кулачок, нужно максимально перевооружить войско на западную технику. Перевооружение продолжается в боевых условиях. «Очень хорошая броня. Мину держит. На мины много раз наезжали еще в Херсоне на них. В Херсоне много раз приезжали. Люди живы. Максимум контузии. Удар держит очень хорошо», – рассказывает о своей БТР YPR 765 боец Владимир.

Лишь несколько человек на планете знают, когда и где начнется украинское контрнаступление, но почти каждый из солдат ждет его начала. "Скоро все будет, и работаем, чтобы это как можно быстрее произошло", — убеждает военнослужащий 92-й бригады Ростилав.

Но это понимает и противник. У наших военных есть ощущение, что вагнеровцев на Бахмутском направлении стало больше. Волны вражеских штурмов не прекращаются ни днем, ни ночью. На этом небольшом участке фронта, который содержит только одно из подразделений 92-й бригады, враг теряет до шестидесяти штурмовиков в день. Одноразовые солдаты Пригожина десятками гибнут в окопах под Бахмутом. Командование «вагнеровцев» даже не забирает тела, бросает сюда даже раненых из госпиталей, говорит один из пленных. "Забирают нас группами по двенадцать человек, отовсюду, даже раненых из госпиталя, сегодня должна была прибыть группа из 18 человек", — рассказывал пленный "вагнеровец" Василий Болята.

Пленный вагнеровец

Наши воины видят среди них людей без оружия, их называют копатели. Их задача – добраться максимально близко к украинским позициям, выкопать окоп и погибнуть. Все – бывшие заключенные, которые находятся на самых низких ступенях тюремной иерархии.

Россия не жалеет своих людей. Для Украины каждый ее воин сейчас должен быть на вес золота. Если солдат чувствует это, он побеждает.

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