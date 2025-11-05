Россияне ракетой и дроном атаковали сельский магазин: есть погибшая и много пострадавших

Последствия атаки / © ТСН

Россияне по селу Николаевка Днепропетровской области одновременно ударили ракетой и Шахедом. Разбитый магазин на центральной улице. В момент атаки там было немало людей. Одна из посетительниц погибла на месте. Оказавшаяся в эпицентре удара владелица и 5-летняя девочка — в тяжелом состоянии в больнице.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.

«Дочь ногу и руку отрезали, 37 лет, двое детишек у нее. Ее увезли в Днепр. Она кричит — мама не плачь, мы еще с тобой танцевать будем», — говорит Людмила.

Дочь выжила — благодаря зятю, рассказывает Людмила. Тот и первую помощь оказывал и защитил во время повторной атаки, которая и наделала больше всего бед.

Помогают семье друзья и знакомые. Разбирают завалы, вывозят остатки товара и техники.

Дом напротив места атаки стоит без окон и с разбитой крышей. В нем чудом спаслись мать и двое детей господина Дмитрия. Ведь рассказывает мужчина — все произошло мгновенно, спрятаться времени не было.

Все отделались легкими ранениями, говорит Дмитрий и сильным испугом. О возвращении даже думать не хотят.

Сосед Дмитрия, пан Иван, тоже чуть не погибну, когда придя в себя после первого взрыва — выбежал на улицу посмотреть не нужна ли кому помощь.

Осознав, что второй раз уцелел — несмотря на опасность бросился спасать пострадавших.

Этим обстрелом россияне убили женщину и ранили ее пятилетнюю внучку, с которой та шла в магазин за чебуреками. Ребенку пришлось ампутировать ногу. Всего из-за атаки в деревне пострадали девять человек. И без дома остались жители более трех десятков разбитых домов.

