Россияне расконсервируют устаревшие ракеты, потому что новые заканчиваются благодаря украинской ПВО

30 ракет в сутки — такое количество в среднем выпускала Россия по территории Украины от 24 февраля до августа. Но уже осенью количество ракетных ударов существенно снизилось, фиксируют украинские военные аналитики, говорится в ТСН.

Спустя полгода полномасштабной войны россияне начали экономить высокоточные ракеты, об этом заговорили в западных СМИ и украинские военные аналитики. В частности, россияне выстреляли почти все свои крылатые "Калибры", которыми так гордятся, считает капитан 1-го ранга запаса военно-морских сил Андрей Рыженко. В начале войны оккупанты имели сотни «Калибров», теперь – десятки. «Сейчас там может быть несколько десятков из них, немного. Сейчас у Черноморского флота 9 кораблей, которые могут нести ракеты "Калибр". Итого получается 72 ракеты теоретически. И четыре подлодки, которые в Севастополе, в Новороссийске», — говорит Рыженко.

Одна такая ракета обходится российскому бюджету в 6,5 миллиона долларов. "Калибры" разработаны в России с некоторыми модернизированными советскими деталями. Приняты на вооружение в 2012 году. Благодаря характеристикам запускать их можно из оккупированного Крыма или акватории Каспийского моря, что позволяет россиянам обстреливать калибрами населенные пункты практически в любой точке Украины, полностью зная, что ответный огонь не получит. «Идея этой ракеты была, как у американской ракеты «Томагавк», то есть нанесение ударов на значительное расстояние, как на море, так и на побережье – на суше. На большом расстоянии. Это должна была быть дозвуковая ракета с турбореактивным двигателем и ее дальность там значительная – более 1000 километров», — добавляет Рыженко.

Враг неоднократно применял «Калибры» для самых болезненных ударов. Так, в конце марта оккупанты пробили насквозь здание Николаевской облгосадминистрации именно им. 14 июля рашисты четырьмя «Калибрами» нанесли удар по Виннице. Две ракеты сбили украинские силы ПВО, остальные попали и в центр.

В командовании воздушных сил ВСУ уменьшение активности «Калибров» сейчас связывают с двумя ключевыми факторами. Первый: из-за санкций Россия не может активно производить новые крылатые ракеты. Вместо 40 «Калибров», которые ежемесячно сходили с конвейера, теперь всего несколько. «Россия может производить 3-4 ракеты в месяц на сегодня. Почему так произошло сейчас, потому что они исчерпали практически все запасы, которые были по чипам для «Калибров», акселерометров и других технологий, которые необходимы для производства поставляемых ракет, которые они покупали или у запада, или у других компаний – азиатских», – говорит руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Вторая причина: несмотря на то, что «Калибли» маневренны и могут летать на малых высотах, украинская ПВО все же научилась их сбивать. «Военнослужащие воздушных сил все лучше, все больше сбивают эти ракеты и как я уже говорил, есть 100 процентные результаты. Нам помогают тоже и наши западные партнеры, помогают не только в перспективе получить современные комплексы, но и помогают нам средствами ПВО, то есть мы знаем, Словакия уже передала один комплекс С-300, теперь мы усиливаем систему противовоздушной обороны в разных направлениях», — отмечает спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Так, 20 августа Вооруженные силы Украины уничтожили над городом Днепр все 4 крылатые ракеты «Калибр». Главнокомандующий ВСУ сообщил, что для ущерба наше ПВО израсходовало лишь 4 ракеты комплекса С-300. Агрессор выбросил на ветер 26 миллионов долларов.

Впрочем, отмечают военные аналитики, радоваться украинцам рано. На складах оккупационных войск могут быть значительные запасы других ракет – еще гагаринских времен. К примеру, точка-У – не такая точная как "Калибры", с дальностью до 120 километров. Противокарабельные ракеты "Оникс", которые за неимением высокоточных ракет также начали прилетать в Украину, по наземным целям. «Мы можем подытожить, что Х-101, «Калибр» и «Искандер» они будут более беречь и меньше их применять, а что касается таких ракет, которые остались с советских времен, начиная там Х-55, Х-29, Х- 22 и других много, мы не можем сказать их количество. И мы не можем сказать, что в ближайшее время вероятность и риски ракетных атак снизятся или исчезают», — предупреждает Мусиенко.

Потому пока украинцам остается верить в ВСУ, но и не игнорировать воздушные тревоги.

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