Россияне расшатывают ситуацию в Молдове, антиправительственные протесты не утихают неделями

Антиправительственные протесты и попытка вернуть пророссийские силы к власти – в Молдове уже несколько недель подряд не утихают акции из-за повышения цен на энергоносители, говорится в ТСН.

В центре Кишинева каждое воскресенье собираются люди, которые скандируют за отставку проевропейской президентки Майи Санду. Среди главных претензий – повышение цен на энергоресурсы. Все протестующие говорят о том, что вышли защищать свои права, но есть один существенный нюанс — организует уличные собрания пророссийская партия "Шор". Лидер этой политсилы 35-летний Илан Шор в стране сейчас не живет – переехал в Израиль.

К протестующим он обращается с заранее записанными речами, где призывает свергнуть правительство проевропейской демократической партии Санду "ПАС". Политику он обвиняет в том, что она рассорила Кишенев с Москвой и поэтому народ не получает дешевого российского газа. "Начиная с ближайших двух недель вы будете избавляться от электричества и тепла, поэтому друзья мои, сносим "ПАС" — получим газ!"- убеждает Шор.

Также читайте Заброшенное общежитие и гостиница: на Прикарпатье отремонтировали старые постройки ради переселенцев

На политическую арену Илан Шор вышел в 2015 году вместе с олигархом и тогда еще лидером демократической партии Владом Плахотнюком. Они были причастны к громкому скандалу – вывод из 3 молдавских банков 1 миллиарда долларов, это десятая часть ВВП страны. На фоне кризиса Плахотнюк тоже скрылся из Молдовы, но сейчас заговорил о возвращении к большой политике.

Издание The Washington Post со ссылкой на разведданные и чиновников на Западе, Украине и самой Молдове, утверждает — политсила "Шор" сейчас активно сотрудничает с российскими ФСБовцами. Десятки миллионов долларов уходят на переоринтацию страны на Москву в разгар войны в соседней Украине. Для консультирования партии отправили группу российских политтехнологов, а под контроль Шора попали два основных пророссийских канала в стране, регулярно транслирующих кремлевскую пропаганду. Хотя в многочисленных интервью Илан Шор связь с Россией отрицает.

Проевропейское и демократическое правительство президентки Майи Санду уже давно донимает россиян. Сразу после прихода к власти в 2020 году политика начала расследовать коррупционные преступления бывшей прокремлевской власти. Санду четко наметила, что хочет вернуть Приднестровье, а Крым считает украинским. Украину она избрала для первого заграничного визита в должности. В отличие от своего пророссийского предшественника Игоря Додона, за свою каденцию так и ни разу не побывавшего в Киев.

Санду не побоялась приехать в Украину и в разгар войн, чтобы лично увидеть последствия российского вторжения. Тогда Молдове и Украине рекомендовали статус кандидата в ЕС. По стечению обстоятельств в тот же период появились слухи о возможном начале боевых действий со стороны Приднестровья.

Официальное правительство Молдовы опасается, что с наступлением морозов пророссийские силы еще больше активизируются и используют энергетический кризис для свержения правительства. Поэтому уже размышляют над введением санкций против этих лиц, в том числе путем полной ликвидации “Шора”.

Читайте также:

Партизанил так, что знала только теща: мужчина на Черниговщине помогал ВСУ уничтожать врага

Экологический ущерб от войны уже превысил триллион гривен: Россию заставят платить

Войскам удалось сдвинуть врага от Северска, местные хотя бы ненадолго могут выйти из укрытий.