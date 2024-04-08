Россияне расстреляли безоружных украинских военнопленных в Крынках: все подробности

Россияне снова расстреляли украинских военнопленных в Херсонской области. Видео ужасной казни украинских героев, оборонявших поселок Крынки, те слили в Сеть. Украина уже обратилась к ООН и Красному кресту.

Детали ужасного старта защитников Украины, что будет делать с этим власть и почему об этом до сих пор молчат за границей? Об этом рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Ужасные кадры расстрела

Эти кадры просто нереально глядеть расслабленно. Одним из первых, кто сообщил об очередном циничном расстреле украинских бойцов в российском плену, был журналист Андрей Цаплиенко.

Россияне расстреляли украинцев в упор

На попавшем в Сети фрагменте видео видно, что россияне привели украинских защитников к импровизированной стенке, поставили в строку и расстреляли. Когда же бойцы ВСУ уже лежали бездыханные, решисты продолжали стрелять по ним.

Русская продолжает безнаказанно совершать военные преступления. Российские ублюдки снова расстреляли сдавшихся в плен украинских военных. Сообщают, что это произошло возле Кринок. Расплата найдет этих конченых существ», — написал Цаплиенко.

Такое не прощают

Сеть сразу же разразилась и запылала гневом украинцев. Казалось бы, за два года войны уже сложно вообще удивить, но это не тот случай — такое не прощают. В Офисе генпрокурора сразу же заявили, что будут расследовать трагедию и обязательно найдут причастных к зверству россиян. Пока там сосредоточены на том, чтобы узнать все детали, в частности установить личности расстрелянных героев. Прокомментировала трагедию и начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.



“По этому инциденту детали еще устанавливаются. Потому что по такому видео тяжело идентифицировать людей. Мы уточняем ситуацию, разбираемся с ней в совокупности с правоохранительными органами. Мы уже фиксировали такие случаи на других участках фронта, и все они документируются и ложатся в основу дальнейшего уголовного производства”.

ВСУ захватили россиянина в плен

На этом фоне еще больше чувств вызывают вот эти кадры. Это фото еще 4 апреля опубликовали воины ВСУ. Они близ Кринок Херсонской области захватили россиянина в плен.

Крынки... взяли Комсомольца 810-й половозрелой бригады морской пехоты вместе со штатным оружием и радиостанцией.



не расстреляли... вафельку и какао выдали.. сигаретку подкурили и положили в рот.... — Slavko Slavković (@Viaches50993743) April 4, 2024

Русские же совершают новые и новые дерзкие преступления, наплевав на все известные человечеству правила войны и даже банальные азы морали и чести.

“Установлен командир подразделения «рашистов», по приказу которого были расстреляны украинские военнопленные в районе Крынок.

По информации "evocation.info", это преступление совершили военнослужащие 328-го полка 104-й дивизии по приказу Сергея Иштуганова для запугивания бойцов ВСУ.

328-й десантный полк принимает непосредственное участие в боях за плацдарм ВСУ в районе Крынок. Кроме того, что «решисты» практически полностью стерли с земли эту деревню, они причастны к целому ряду военных преступлений, как против мирных жителей, так и против украинских военных», – написал Цаплиенко.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к международному сообществу:

“Убийство военнопленных является дерзким нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и тяжким международным преступлением. Такие случаи, к сожалению, не единичны и являются системной практикой коварного врага.

Относительно очередного нарушения РФ норм международного гуманитарного права немедленно обратился с официальными письмами ООН и МККК, чтобы организации задокументировали этот факт. Это должно стать доказательной базой для трибунала над преступниками.

Мировое сообщество должно дать России четкий сигнал – следы военных преступлений не удастся скрыть. Военные преступления не имеют срока давности. И на скамье подсудимых окажутся те, кто совершил их, и те, кто отдавал преступные приказы”.

Впрочем, как признал правозащитник, реакция мира пока, к сожалению, беззубая. А это побуждает безнаказанную Россию и дальше совершать кровавые расправы над украинцами. Только за 2024 год подобных случаев было несколько. 18 февраля портал DeepState сообщил, что российские кафиры расстреляли шестерых пленных украинских военных на позиции Музей (бывшая в/ч Зенит) в Авдеевке, оставшихся там после отступления украинской армии из города. Четверо из них были ранены и не могли выйти из окружения вместе с другими военными ВСУ.

25 февраля DeepState опубликовал видео нового расстрела взятых в плен украинских военных на Бахмутском направлении. По данным аналитиков, российские оккупанты убили девять безоружных военных, вероятно, из 92-й ОМБр ВСУ или из приданых подразделений. Эксперт Роман Свитан объяснил, чего таким образом хочет добиться враг.

“Только для этого страха по сдаче в плен публикуются такие видео и распространяются в пабликах России. Такого рода публикации, как зеркало, пытаются показать своим военнослужащим, что будет с ними, если они попадут в плен”.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: РУССКИЕ РАССТРЕЛЯЛИ УКРАИНСКИХ ВОЕННОПЛАНЕНЫХ! Все подробности!

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