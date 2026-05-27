Россияне расстреляли супругов, которые гуляли возле своего дома: жуткие подробности (фото, видео)

Последствия удара по Никополю / © ТСН

В Днепре спасают семью из Никополя, которая получила тяжелые ранения в нескольких шагах от подъезда, в котором жила. Жизни их четырехлетнего мальчика пока угрозы нет, а вот родители находятся в реанимации.

О жизни в городе, который находится под постоянными ударами российских оккупантов, и о невероятной силе воли украинцев — в репортаже корреспондента ТСН Ольги Павловской.

Россияне атаковали супругов во время прогулки

Они лежат в соседних палатах реанимации и сквозь медицинское стекло жестами признаются друг другу в любви. Александра наконец смогли эвакуировать из Никополя в Днепр, где врачи уже несколько дней борются за жизнь его жены Анны.

Анна, раненая жительница Никополя: «Вижу, что он лежит рядом, и понимаю, что все хорошо, что мы рядом с ним. Как две родственные души, знаете, нашли друг друга. И по сей день есть. Я просто не представляю без него жизни!».

Александр, раненый житель Никополя: «У нее были слезы. У меня тоже. Я ее чувствую где-то на другом уровне».

Это был обычный вечер субботы в Никополе. Молодые супруги вместе с четырехлетним сыном и домашним любимцем вышли во двор возле своего дома. В нескольких шагах от дверей подъезда вокруг них начали разрываться мины.

Супруги в больнице / © ТСН

Александр о моменте атаки: «Просто разговариваем. И тут в ушах очень звенит все, все болит. Ты смотришь на всех, кто рядом, пытаешься понять, с кем что. Потом уже на себя обратил внимание. Увидел, что очень плохо с ногой — ты сам ее держишь, а она как холодец в руке. И ты ползешь в подъезд, потому что дальше мины летят — это очень тяжело».

Эвакуация под огнем и раненые дети

Вывозить изуродованную семью в больницу полицейским и спасателям пришлось под непрерывными новыми взрывами. Кадры с бодикамер правоохранителей зафиксировали первые секунды борьбы за жизнь Анны, когда ее пытались стабилизировать в машине.

Всего в результате того жестокого обстрела жилого квартала семь мирных людей получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших оказались двое детей: трехмесячная дочь соседей и четырехлетний сын Анны и Александра. Сейчас маленький Саша находится под присмотром бабушки в детской больнице.

Прогнозы медиков

Состояние Анны врачи до сих пор оценивают как стабильно тяжелое. Женщина уже мужественно выдержала две сложные операции на внутренних органах, и они, очевидно, будут не последними.

Дежурный врач-хирург: «У женщины очень тяжелые ранения, несколько обломков побили кишечник. Сделано было две операции, но она так мужественно держится. Если всего этого не знать и не видеть, можно сказать, что у нее все хорошо, что она просто немножко загрустила».

У Александра диагностировали крайне тяжелое ранение нижней конечности — обломками сильно раздробило кости и ткани. Медики готовят документы, чтобы перевезти мужчину на лечение за границу, где ведущие специалисты попытаются провести сложную операцию по восстановлению мышц ноги. Однако сам Саша волнуется не за свое здоровье, а за любимую.

Врач реанимационного отделения: «Поражает такая сила, сила воли этих супругов. Они, как голубки, пересылают друг другу поцелуи, любовные смски. Это радует».

Лежа на больничных койках, пара с улыбкой вспоминает день своего знакомства, когда с первого взгляда почувствовали, что созданы друг для друга.

Анна показывает журналистам ТСН любимую семейную фотографию в телефоне: «Все вместе, собачки только нет. Возле меня Никитка, я, маленький Сашуня и Саша — муж».

Их старший сын — 12-летний Никита — пока вынужденно остается в Никополе вместе с дедушкой. В городе под обстрелами они ухаживают и лечат еще одного члена семьи — раненую осколками собаку Месси. Вся большая семья больше всего мечтает как можно быстрее снова собраться вместе в мирном и безопасном доме.

