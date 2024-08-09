Россияне равняют с землей Сумщину и убивают детей: местные рассказали о страшных обстрелах

Соседи-террористы с недавних пор забрасывают Сумщину гибридом авиабомбы и ракеты.

Сумщину враг забрасывает управляемыми авиабомбами. Интенсивность обстрелов возросла в несколько раз. Россияне демонстративно целят в гражданские объекты, в частности по школам. Среди жертв есть дети. Усиление воздушных атак напрямую связывают с активностью боевых действий на Суджанском направлении. Жителей 23 приграничных населенных пунктов Сумщины срочно эвакуируют.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Игоря Бондаренко.

Оккупанты уничтожили школу на Сумщине

"На стене одного из классов Стецьковской школы едва держится стенд с правилами безопасного образовательного пространства. Однако пространство вокруг выглядит совсем по-другому. С выбитыми окнами и дверями, полом, засыпанным стеклом, и посеченными стенами и потолком", — говорит корреспондент ТСН.

Разрушенная школа в Сумской области

Директор разрушенной школы из собственного кабинета показывает воронки на крыльце учебного заведения. Утром сюда прилетела российская управляемая авиабомба. Снесла крышу, фасад и весь новенький ремонт.

"Заведение функционировало и развивалось, нам фактически осталось доремонтировать один пол, а теперь мы будем начинать все сначала", — говорит директор школы Татьяна Папушенко.

Кроме школы, взрывной волной задело еще 18 частных домов. Обошлось без пострадавших.

Оккупанты обстреливают школы на Сумщине

В селе россияне убили двоих братьев

В селе Могрицы оккупанты КАБами коварно ударили днем и снова по школе. Два брата, которые были во дворе, погибли. Младшему было всего 6 лет.

"Мы все видим, что у нас начались определенные события на этом направлении и враг отвечает. К сожалению, очень много случаев в отношении гражданского населения и оно страдает", — говорит главный специалист отдела защиты и обороны Сумской городской военной администрации Сергей Свердленко.

С полсотни КАБов ежедневно. Приграничье Сумщины превращается в зону активных боевых действий. Обычно регион был транзитным путем для российских ракет и "Шахедов". Сейчас все чаще — мишенью для обстрелов.

Последствия обстрелов в Сумской области

Один из КАБов оккупантов не сдетонировал

Соседи-террористы недавних пор забрасывают Сумщину гибридом авиабомбы и ракеты. Модернизированный КАБ имеет несколько преимуществ, главное из них — дальность полета до 100 км. В это село, расположенное в 15 км от российской границы, КАБы прилетели в полдень.

Авиабомба сдетонировала в воздухе над домом — весь двор разнесло вдребезги. Обломками задело соседа.

Сумщина

"Пострадал гражданский мужчина, ранение в ногу и поясницу, состояние стабильное", — говорит староста округа Артем Янченко.

Вторая авиабомба попала посреди улицы и не разорвалась. Местные называют это чудом, наши военные намекают на криворукость российских производителей. Из воронки остатки 250-килограммового КАБа вытаскивали трактором.

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