Категория
Эксклюзив ТСН
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне равняют с землей Сумщину и убивают детей: местные рассказали о страшных обстрелах

Дата публикации
Просмотры
2747
Время на прочтение
3 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Россияне равняют с землей Сумщину и убивают детей: местные рассказали о страшных обстрелах

Россия стирает поселки в Сумской области бомбами, артиллерией и ракетами / Фото: ТСН.ua

Соседи-террористы с недавних пор забрасывают Сумщину гибридом авиабомбы и ракеты.

Сумщину враг забрасывает управляемыми авиабомбами. Интенсивность обстрелов возросла в несколько раз. Россияне демонстративно целят в гражданские объекты, в частности по школам. Среди жертв есть дети. Усиление воздушных атак напрямую связывают с активностью боевых действий на Суджанском направлении. Жителей 23 приграничных населенных пунктов Сумщины срочно эвакуируют.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Игоря Бондаренко. 

Оккупанты уничтожили школу на Сумщине

"На стене одного из классов Стецьковской школы едва держится стенд с правилами безопасного образовательного пространства. Однако пространство вокруг выглядит совсем по-другому. С выбитыми окнами и дверями, полом, засыпанным стеклом, и посеченными стенами и потолком", — говорит корреспондент ТСН.

Разрушенная школа в Сумской области / ©
Разрушенная школа в Сумской области

Директор разрушенной школы из собственного кабинета показывает воронки на крыльце учебного заведения. Утром сюда прилетела российская управляемая авиабомба. Снесла крышу, фасад и весь новенький ремонт. 

"Заведение функционировало и развивалось, нам фактически осталось доремонтировать один пол, а теперь мы будем начинать все сначала", — говорит директор школы Татьяна Папушенко. 

Кроме школы, взрывной волной задело еще 18 частных домов. Обошлось без пострадавших. 

Оккупанты обстреливают школы на Сумщине / ©
Оккупанты обстреливают школы на Сумщине

В селе россияне убили двоих братьев

В селе Могрицы оккупанты КАБами коварно ударили днем и снова по школе. Два брата, которые были во дворе, погибли. Младшему было всего 6 лет.

"Мы все видим, что у нас начались определенные события на этом направлении и враг отвечает. К сожалению, очень много случаев в отношении гражданского населения и оно страдает", — говорит главный специалист отдела защиты и обороны Сумской городской военной администрации Сергей Свердленко. 

С полсотни КАБов ежедневно. Приграничье Сумщины превращается в зону активных боевых действий. Обычно регион был транзитным путем для российских ракет и "Шахедов". Сейчас все чаще —  мишенью для обстрелов.

Последствия обстрелов в Сумской области / ©
Последствия обстрелов в Сумской области

Один из КАБов оккупантов не сдетонировал

Соседи-террористы  недавних пор забрасывают Сумщину гибридом авиабомбы и ракеты. Модернизированный КАБ имеет несколько преимуществ, главное из них — дальность полета до 100 км. В это село, расположенное в 15 км от российской границы, КАБы прилетели в полдень.

Авиабомба сдетонировала в воздухе над домом — весь двор разнесло вдребезги. Обломками задело соседа.

Сумщина / ©
Сумщина

"Пострадал гражданский мужчина, ранение в ногу и поясницу, состояние стабильное", — говорит староста округа Артем Янченко.

Вторая авиабомба попала посреди улицы и не разорвалась. Местные называют это чудом, наши военные намекают на криворукость российских производителей. Из воронки остатки 250-килограммового КАБа вытаскивали трактором.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация