Россияне разбомбили дом и в 83 года продает мышки: щемящая история переселенки из Николаева

83-летняя Анна Мельниченко — переселенка из Николаева, которая уже два года живет в Киеве, но больше всего хочет вернуться в родной дом.

Щемящая история женщины, которую в столице уже успели прозвать "Аня-Мишка", и о ее маленьком деле, переросшем в благотворительный проект — в сюжете корреспондентки ТСН Алины Лисовой.

Один из блогеров снял на видео, как переселенка из Николаева продает мышки. Женщина говорит – оккупанты разбомбили ее дом, теперь так она вынуждена подрабатывать. Людей растрогала история переселенки и многие неравнодушные бросились искать ее.

Анна Мельниченко

Анна Ивановна, как и миллионы украинцев по всей стране, два года назад вынуждена была покинуть свой дом

"Я из Николаева сама, из Корабельного района, но нас там с первого дня начали обстреливать. В подвале сидели а потом с соседями выехали сначала в Хмельницкий а из Хмельницкого уже дочь забрала меня сюда", - говорит переселенка Анна Мельниченко.

Почти 30 лет она работала учительницей музыки, играла в оркестре баянистов и учила детей. Теперь на пенсии. В Киев переехала к дочери и мелкие вещи на продажу начали шить вместе, чтобы иметь дополнительный заработок.

"Когда я первый раз вышла с этими мышками все идут и просто смеются, мне было как-то даже веселее....Не очень покупали но проходят и о мышки, о мышки", - вспоминает переселенка.

Говорит с этого все и началось. Впоследствии, смеется, и получила прозвище, которое ее очень веселит.

Анна Мельниченко

"Аня-мышка, это так уж все прозвали знают, что я здесь стою", – говорит Анна Мельниченко.

Прямо во время нашего разговора подходит девушка и покупает сразу несколько таких мышок.

Впоследствии из интернета об Анне Ивановне узнали из организации UAnimals. Решили ее поддержать и организовали благотворительную коллаборацию по продаже мышок в своем онлайн-магазине. Первую партию распродали в течение часа, говорят в организации. Теперь готовят другую, потому что предзаказов уже около 600 единиц.

Анна Мельниченко

"На самом деле мышка это — просто некий символ и история, но деньги, которые платит человек, это деньги на поддержку и Анны Ивановны, и спасения животных от войны", — говорят в организации.

Анна Ивановна несколько стесняется такой популярности. И даже переживает, что справится ли с таким спросом в свои 83. Но признается, это дело спасает его от тоски по дому. И верит, что ее произведения это как оберег, потому что закладывает в них свои особые мысли.

"Большое пожелание, чтобы мирное небо было над нами, этого все желают все желают", — говорит женщина.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: История переселенки умилила Сеть! Вынужденные изменения из-за войны войны стали судьбоносными

Напомним, в Николаеве женщина ждала оккупантов, которые разбомбили ее дом, потому что "она за Россию".

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