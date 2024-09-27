Россияне ровняют с землей КАБами еще один регион Украины: за сентябрь "прилетело" 110 авиабомб

Россияне сегодня утром атаковали Херсонщину КАБами: среди раненых двое детей — 4-летнему ребенку с контузией помощь оказали на месте, 15-летний подросток уехал в больницу. В медучреждение также направили двух раненых женщин. Эти авиабомбы пустили по поселку Ингулец, около 5 утра, все пострадавшие в этот момент находились дома.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.

Наталья Нагорная говорит, что сейчас в Херсоне практически нет людей на улицах из-за постоянных атак РФ. Вражеские БПЛА долетают даже до центра Херсона.

Накануне россияне атаковали Херсонский дом культуры и творчества. Вокруг здания разбросаны противопехотные мины лепестка, сюда же долетают FPV-дроны. Бомба прилетела туда, где когда-то висели агитационные флаги "Партии регионов".

Херсон

У Херсоне было несколько месяцев передышки — после того, как украинские Силы обороны сбили два вражеских самолета, которые сбрасывали бомбы на город, враг сконцентрировался на селах. Сейчас россияне снова терроризируют херсонцев с неба и бьют дальнобойными авиабомбами.

На Херсонщину только с сентября россияне сбросили 110 авиабомб. Сегодня утром 9 КАБов прилетело по селам Федоровка, Ингулец и городе Херсон. Уже известно о 4 раненых, это двое детей и две женщины.

"110 авиабомб только с сентября сейчас сбросили и сбрасывают больше на села", — говорит глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

С начала сентября в Херсонской области получили ранения 211 человек, 19 погибли.

Пустые улицы в Херсоне

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