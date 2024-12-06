Россияне с колонной техники пошли в штурм на Запорожье: воины ВСУ рассказали подробности и показали видео

На Роботинском направлении противник начал задействовать в штурмах технику. Так буквально накануне воспользовавшись туманом утром оккупанты выдвинулись на штурм на БТР. Причем штурмовая группа была профессионально подготовлена и экипирована. Противник все пытается щупать направление Новоданиловки - это уничтоженное село на Ореховской трассе. Оккупантов вовремя обнаружили аэросведчики и в работу включились военные 65 ОМБР и артиллеристы смежных бригад 44 и 118.

Эксклюзивное видео боя от 65 отдельной механизированной бригады получила ТСН.

В утренней мгле противник выдвинулся на бронетранспортерах. Это была одна из попыток захватить наши передовые укрепления в районе Роботино при поддержке техники. БТР заметили наши аэроразведчики около шести утра. Пушки навелись, дроны поднялись в воздух. Первая машина подорвалась на мине, десант пытался спрятаться в посадке. Второй БТР проехал десятки метров и тоже наехал на мину.

Последствия русского штурма

"Тактика интересная враг на технике на каждом БТР поставил новейшие РЭБы, но мы нашли лазейку и колонна была уничтожена полностью", - говорит офицер 65 ОМБР „Эколог“.

После этого враг занял оборону, но не успел закрепиться. Тогда полетели снаряды, кассетные боеприпасы.

"Это был десант. Подготовленные штурмовики. Штурмовая группа. Они спешились, прятались в укрытиях, мы их разбирали и добивали", - говорит „Эколог“.

"Эколог"

Недобитых оккупантов искали наши дроны. Те, кто уцелел после артиллерийского удара - погибают от FPV и сбросов. На Роботинском направлении враг после длительных разведок начал штурмовать наши позиции.

Противник давит на Новоданиловку которая лежит на Ореховской трассе. Штурмует наши передовые позиции в лоб и пытается с флангов с запада с Копанов с востока с Новопокровки. После неудачных до сих пор штурмов - начались механизированные. Впрочем накопления врага наша разведка видела поэтому районы обороны были подготовлены.

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