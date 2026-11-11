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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Россияне с трех сторон наступают на один из городов Украины: бойцы ВСУ откровенно рассказали о ситуации — видео

Российские войска наступают на Орехов с трех сторон. Несмотря на авиаудары и вражеские дроны, бойцы 65-й ОМБр спасли пожилую женщину и её раненого мужа.

Автор публикации
Руслан Ярмолюк
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Орихов

Орихов / © Национальная полиция Украины

Противник пытается зажать Орехов в тиски, штурмуя с востока от Гуляйпольского, с юга от Новоданиловки и с запада от Щербаков и Нестерянки. Добраться до города крайне сложно из-за большого количества дронов и управляемых авиабомб, которые ежедневно падают на разрушенные кварталы. В таких условиях эвакуационная группа 65-й отдельной механизированной бригады смогла спасти пожилых людей.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

История спасения: новое побег на велосипеде и помощь военных

«Аман», военнослужащий 65-й ОМБр ВСУ: «Эту женщину спасли в Орехове. Удалось вывести её живой».

Это была вторая встреча с пенсионеркой Ниной Александровной. Днём бойцы встретили её и её мужа возле дома. Он был ранен, и ему оказали медицинскую помощь. Женщина дождалась темноты и вместе с мужем на велосипеде самостоятельно попыталась выехать из города. Ее раненого деда подобрала военная машина, а саму ее — бойцы группы «Амана».

Ожесточённый бой и отход раненой группы

В тот день эвакуационная группа «Амана» выполняла задание в Орехове: нужно было забрать погибших сослуживцев. В город шли пешком, и путь был очень долгим.

«Мотор», военнослужащий 65-й ОМБр ВСУ: «12–15 км. Тяжело, как для меня, потому что я водитель. Мне пришлось нелегко, получил контузию… Три FPV сбили, помню. Мне досталось от миномета».

В Орехов они проникли незаметно — радовались, что добрались до пригорода, ведь это уже подвиг, учитывая постоянные авиаудары и вражеские FPV-дроны. Однако до цели не добрались: ребят заметили вражеские разведывательные дроны, а дальше всё пошло наперекосяк.

«Стеф», военнослужащий 65-й ОМБр ВСУ: «Наступление было тяжелым. Сначала мы действовали на энтузиазме, когда вошли в Орехов. Дрон нас обнаружил. Начались короткие перемещения по домам, нас не отпускали… Очень много дронов висит, КАБы, артиллерия. Всё».

Группу «Амана» обстреляли. Ребята начали отступать, укрываясь в домах, и так вышли за город. Но и там вражеские дроны преследовали бойцов, нанося удары.

«Аман», военнослужащий 65-й ОМБр ВСУ: «Отступаем из Орехова, не можем выполнить задачу. «Кардан» ранен в живот. Ранен. «Стеф» — контузия, я — контузия».

Путь в безопасную зону

Раненые бойцы всё-таки через 5 часов вышли на окраину Таврического и там встретили 61-летнюю Нину Александровну.

«Аман», военнослужащий 65-й ОМБр ВСУ: «Увидели бабушку на велосипеде. Вчера спасали дедушку, она всю ночь ехала на велосипеде, подобрали бабушку».

Все уже вместе с мирными жителями добрались до своих и в безопасную зону. Сейчас все бойцы находятся в госпитале. Нина Александровна — в Запорожье рядом со своим раненым мужем.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Переговоры в Абу-Даби: что известно? Киев в пробках из-за мостов | ТСН 20:00 10 НОЯБРЯ

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