Россияне сбили украинский вертолет Ми-17: военные рассказали невероятную историю, как спасали экипаж

Полтора года назад, в феврале 2024 года, между Вербовым и Роботиным на Запорожье московитская ракета попала в украинский вертолет Ми-17, 11 отдельной бригады армейской авиации.

Борт упал ближе всего к позиции украинских аэроразведчиков из 118-й механизированной. Ни времени на раздумья, ни колебаний, уверяют воины, не было. Несмотря на непрерывные взрывы российских снарядов, мин и КАБов, пилоты дронов поспешили спасать экипаж вертолета.

Воины 118-й бригады и сейчас выполняют задачи на Ореховско-Токмакском участке фронта, и им для круглосуточной работы очень нужны дроны.

В феврале 2024 года в степях Запорожья, на Роботинском выступе, артиллерийская канонада гремела без перерыва. И украинские вертолеты, чтобы поддержать нашу пехоту, тогда подходили к вражеским позициям почти вплотную.

«Работали два вертолета. При возвращении мы даже не слышали, как один из вертолетов упал. Потому что всегда работает по нам — то стволка, то минометы», — говорит военный.

«Дантист» — пилот разведывательного дрона 118-й механизированной, как раз возвращал своего «Мавика» из Роботино, после очередной миссии, когда заметил на земле горящий украинский вертолет.

«Я увидел много дыма. Подлетел. Это был наш сбитый вертолет. Подлетел поближе. Лежали два пилота. Мы приняли решение: нужно идти на эвакуацию, потому что я видел движение одного из пилотов, он был — жив», — говорит «Дантист», пилот разведывательного БПЛА, офицер 118 ОМБр ВСУ.

Главный сержант 118-й бригады и близкий друг «Дантиста» признается: спасательная операция вполне могла стать дорогой в один конец.

«Если есть „трехсотые“, они какую-то позицию разобрали, птичку сбили, то — они ждут эвакуацию! Они не будут добивать! Они ждут эвакуации — тогда приходит эвакуатор и они всех начинают перекапывать! Это нужно иметь — характер! Это нужно иметь силу, отвагу! Чтобы пойти осознанно, что 50 на 50, что ты оттуда вернешься», — говорит «Иванович», главный сержант 118 ОМБр ВСУ.

Осознавая все риски, в сторону обломков вертолета одновременно побежали две группы бойцов 118-й. Ведь на земле заметили, по меньшей мере, двух членов экипажа.

Они пытались добраться до Ми-17, вспоминает «Дантист», как можно быстрее. Ведь в каком состоянии находился экипаж, с воздуха было непонятно, и каждая секунда могла стать решающей.

«Первые ребята взяли парня, он двигался и одной ногой помогал. И они пошли первыми. Мы второго, тяжелого, погрузили на топчанку — начали вывозить, и была очень грязь, и колеса застревали, мы не могли его увезти! Мы приняли решение его взять на руки и вытаскивать уже. Мы его только поднимаем, и слышу — выходи уже! Ну, мы уже поняли, что будут нас разбирать», — говорит «Дантист», пилот разведывательного БПЛА, офицер 118 ОМБр ВСУ.

В какой-то момент, преодолев большую часть пути к укрытию, «Дантист» с побратимом поняли: сил больше — не осталось. Нужна была помощь.

«Я побежал за помощью. Ну, как побежал: ямку увидел — упал! Вырву от КАБа увидел — залез! И, добегаю до блиндажа и мне где-то, секунд через 30 прилетело в блиндаж», — говорит «Дантист».

«Дантиста» побратимы нашли и откопали, как только прекратился обстрел. В то время бортового техника Ми-17, капитана Александра Быкова, уже доставляли в тыловой стабпункт. Командир экипажа вертолета, майор Вадим Покатаев получил очень тяжелые ранения и во время эвакуации не выжил.

Операцию по эвакуации летчика-штурмана вертолета, капитана Всеволода Иванцова, погибшего сразу в момент падения борта побратимы готовили более месяца. И это была не менее сложная миссия. И снова под сплошным вражеским огнем. Чтобы поднять обломки, которыми зажало тело капитана Иванцова, авиационные спасатели 11-й бригады армейской авиации вместе с Ивановичем более трех километров несли на себе тяжелые инструменты к месту падения борта. Чтобы освободить тело погибшего собратья из-под обломков, воины работали просто поля, под вражескими обстрелами много часов подряд.

«Нужно были и домкраты и подкапывать. Вся работа у нас заняла от шести до восьми часов в открытом поле. Ребята молодцы, хоть они в званиях майора и подполковника, но за своим собратьем они последовали», — говорит «Иванович», главный сержант 118 ОМБр ВСУ.

Очень сильно рискуя, но с места падения Ми-17, украинские воины в итоге забрали всех своих.

