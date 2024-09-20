Россияне сбросили авиабомбу на гериатрический пансионат в Сумах: жуткие подробности

В Сумском гериатрическом пансионате, пережившем атаку россиян, есть одна погибшая и 16 пострадавших. Накануне оккупанты сбросили с самолета на заведение управляемую авиабомбу. Значительное количество подопечных не могли самостоятельно двигаться, пять часов длилась эвакуация – на носилках вынесли и вывели двести двадцать одного человека.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Российские террористы ударили по пожилым и немощным людям. Спасатели и копы сразу бросились выносить одного за другим лежачих пациентов, их кладут на лужайку возле заведения и дальше бегут на верхние этажи за остальными.

Постоянно прибывают кареты скорых. Тринадцать подопечных гериатрического пансионата были ранены, также пострадала женщина, которая во время удара проходила мимо.

Россияне сбросили авиабомбу на пожилых людей

Спасатели с полицейскими не успевают сносить одних, как их зовут бежать туда, где еще остались люди.

Баллистическим ударом врага разрушена крыша и верхние этажи, а также окна и двери. Надо было поскорее вынести маломобильных людей, чтобы на них не обрушились поврежденные взрывом конструкции.

Поляна возле пансионата превратилась в большую палату под открытым небом. Тех, кто может сидеть, размещали на скамейках, всех лежащих клали прямо на траву – кутали и укрывали.

Священник – настоятель храма при пансионате. Он помогал психологам – постоянно разговаривал со стариками, чтобы они быстрее оправились от стресса, хотя и сам до сих пор не может успокоиться.

"Это варварство, бесчеловечное отношение к людям, оно не вписывается ни в никакие нормы международного права", – говорит отец Алексей.

Пока кто-то спасал, были и те, кто мародерил – в одной из палат копы застукали грабителя. Воспользовавшись ситуацией, 36-летний местный житель успел украсть два мобильных телефона в одной из палат, где проходили лечение пациенты.

Спасение пострадавших после российского обстрела

Эвакуация продолжалась 5 часов. Подопечных разрушенного заведения развозили автобусами по пиютам. После пережитого состояние многих пожилых пациентов может ухудшиться, не исключают медики, поэтому эвакуированные – под постоянным наблюдением врачей.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 18:00 20 сентября. Авиабомба по немощным в Сумах! Депортация мужчин из ЕС?

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