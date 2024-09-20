Россияне сбросили авиабомбу на гериатрический пансионат в Сумах: жуткие подробности

Оккупанты обстреляли пожилых людей.
В Сумском гериатрическом пансионате, пережившем атаку россиян, есть одна погибшая и 16 пострадавших. Накануне оккупанты сбросили с самолета на заведение управляемую авиабомбу. Значительное количество подопечных не могли самостоятельно двигаться, пять часов длилась эвакуация – на носилках вынесли и вывели двести двадцать одного человека.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Российские террористы ударили по пожилым и немощным людям. Спасатели и копы сразу бросились выносить одного за другим лежачих пациентов, их кладут на лужайку возле заведения и дальше бегут на верхние этажи за остальными.
Постоянно прибывают кареты скорых. Тринадцать подопечных гериатрического пансионата были ранены, также пострадала женщина, которая во время удара проходила мимо.
Спасатели с полицейскими не успевают сносить одних, как их зовут бежать туда, где еще остались люди.
Баллистическим ударом врага разрушена крыша и верхние этажи, а также окна и двери. Надо было поскорее вынести маломобильных людей, чтобы на них не обрушились поврежденные взрывом конструкции.
Поляна возле пансионата превратилась в большую палату под открытым небом. Тех, кто может сидеть, размещали на скамейках, всех лежащих клали прямо на траву – кутали и укрывали.
Священник – настоятель храма при пансионате. Он помогал психологам – постоянно разговаривал со стариками, чтобы они быстрее оправились от стресса, хотя и сам до сих пор не может успокоиться.
"Это варварство, бесчеловечное отношение к людям, оно не вписывается ни в никакие нормы международного права", – говорит отец Алексей.
Пока кто-то спасал, были и те, кто мародерил – в одной из палат копы застукали грабителя. Воспользовавшись ситуацией, 36-летний местный житель успел украсть два мобильных телефона в одной из палат, где проходили лечение пациенты.
Эвакуация продолжалась 5 часов. Подопечных разрушенного заведения развозили автобусами по пиютам. После пережитого состояние многих пожилых пациентов может ухудшиться, не исключают медики, поэтому эвакуированные – под постоянным наблюдением врачей.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 18:00 20 сентября. Авиабомба по немощным в Сумах! Депортация мужчин из ЕС?
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