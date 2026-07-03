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Россияне сбросили авиабомбу на школу в областном центре Украины: ранены дети и воспитатели (фото, видео)
Российские войска атаковали Сумы управляемыми авиабомбами и дронами. Одна из управляемых авиабомб попала в общеобразовательную школу, расположенную среди жилых домов; ранены дети и воспитатели.
Число пострадавших в результате ударов беспилотников и кассетных бомб в Сумах уже достигло 20. Четверо горожан получили травмы во время ударов дронов по АЗС, автосервису и дачному массиву. А число раненых в результате авиаударов возросло до 11: россияне сбросили на город три авиабомбы. Две авиабомбы попали по объектам инфраструктуры, ещё одна — в школу.
Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Оксаны Солодовник.
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Практически каждый день враг терроризирует Сумы ударами управляемых авиационных бомб. Он наносит удары по объектам инфраструктуры и предприятиям. На этот раз целью врага стала обычная общеобразовательная школа.
Сейчас перед центральным входом экскаватор засыпает воронку, оставленную КАБ. На почерневших от копоти стенах зияют дыры — в здании выбиты все окна, крыша полностью пробита. Всего в нескольких метрах от эпицентра взрыва оказались две воспитательницы — они уже собирались домой и как раз закрывали дверь учреждения.
Ведь ещё с утра в учреждении находились дети, говорит Светлана. Во время каникул здесь работают летняя школа и детский сад. Ученики ушли домой незадолго до бомбардировки — воспитатели отпустили их раньше из-за бытовых проблем.
Светлана Сиухина, пострадавшая воспитательница: «Дети оставались до 12 часов. Поскольку не было ни света, ни воды, дети оставались до 12 часов. Они у нас в группах не бывают, когда воздушная тревога, они вот целыми днями сидят там, в том подвале. Но в этот раз их не было. Были только мы вдвоём. И пострадали».
Светлана пока будет проходить амбулаторное лечение, а вот её коллегу Валентину врачи оставили в больнице. Из-за перенесенного сильного стресса женщина пока не может говорить, у нее осколочные ранения спины и рук, а также серьезно повреждены барабанные перепонки обоих ушей.
Пятеро детей получили ранения: последствия взрыва в жилом квартале
Школа, в которую попала российская авиабомба, расположена непосредственно среди жилых домов в частном секторе. Рядом находятся детская площадка, стадион и магазины.
Через несколько часов после вражеского удара за неотложной помощью к медикам обратились более десятка человек. Среди пострадавших — пятеро детей, которые живут рядом с местом попадания. В частных домах обломки повредили стены и крыши, полностью разбили окна.
В 100 метрах от эпицентра взрыва авиабомба также нанесла значительный ущерб жилищам граждан. Люди искренне удивляются страшной силе взрывной волны, которая мгновенно срывала крышу, отрывала от пола тяжелую мебель и вырывала прочные дубовые двери.
В настоящее время специалисты ГСЧС должны в течение нескольких дней полностью разобрать все аварийные конструкции здания, а также заделать поврежденную крышу и выбитые окна. Когда именно дети смогут снова посещать эту школу и смогут ли они вообще в ближайшем будущем — пока неизвестно.
Сегодня вечером стало известно, что оккупанты в очередной раз атаковали Сумы. В результате авиаударов по городу по состоянию на 20:35 1 человек погиб, 4 получили ранения.
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