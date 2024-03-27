В Харькове россияне сбросили бомбы на дома, в Николаеве, Запорожье и Херсоне — взрывы

Россия 27 марта бомбами атаковала Харьков, удар нанесли по жилому дому, есть погибшие и раненые. Перед этим "накрыли" баллистику и Николаев.

Все, что известно об атаках кафиров и за какие еще города взялись — смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Россияне ударили по Николаевской баллистике

В 14:00 пол Украины покраснело, через несколько минут после объявления воздушной тревоги в Николаеве раздались взрывы, мониторинговые каналы перед этим предупредили, что высока угроза ударов баллистикой. Уже через несколько минут местные власти сообщили о двух "прилетах". Там из-за удара разрушен промышленный объект. Есть раненые среди сотрудников предприятия. По состоянию на момент записи видео идет речь о 8 пострадавших среди гражданских. Местные телеграмм-каналы отмечают, именно здесь нет ни военных, ни военных объектов. Предварительно россияне запустили ракету "Искандер-М" с фугасной боевой частью.

Взрывы в Харькове

А уже через несколько минут о "прилетах" начал сообщать и мэр Харькова Игорь Терехов.

"Удар по жилому микрорайону Харькова в многоквартирные дома. Есть погибшие и раненые. Это очередной акт кровавого террора против украинцев. На данный момент известно об одном погибшем. Еще шесть ранены, двое в тяжелом состоянии. Сильно повреждены пятиэтажные дома, где жили люди. Также пострадал институт неотложной хирургии. Чем агрессор наносил удар по мирным жителям Харькова, сейчас устанавливается”, — сказал он.

дар по жилому микрорайону Харькова

Число раненых растет

Уже через несколько минут стало известно, что количество пострадавших стремительно возросло. По состоянию на момент записи видео было известно о двенадцати травмированных, среди которых четверо детей. Число раненых может увеличиваться.

Удар нанесли по жилому кварталу

Корреспонденты "Общественного" передают, что попадание пришлось на детскую площадку между двумя многоэтажками в Шевченковском районе. Взрывной волной оборвало фасады и балконы, по меньшей мере, в двух домах. Снова Харьков, снова жилищный квартал, снова россияне будут писать о сказках басни, о центрах принятия решений и всей другой пропаганде, которую они так любят. "Рашистские" паблики уже радуются, что снова ударили по украинцам.

"Харьков наконец-то долетел чугунный. Во-первых, раньше он туда не мог долететь исходя из ТТХ этого грозного оружия, а во-вторых раньше чугунный по таким крупным городам не использовали по политическим соображениям. Сумам приготовится. Быть добру!"

оккупанты ударили авиабомбой

А потом рашисты плачут после терактов и ударов по Белгороду. А незачем это бумеранг, вот и все. оккупанты нанесли два удара подряд, и радуются смертям гражданским. По предварительным данным, на многоэтажку в Харькове рашисты сбросили управляемую авиационную бомбу. И это действительно проблема. Как так случилось, что КАБ долетела до города?

Предотвращены атаки Харькова и удар по Херсонщине

Атаковали Харьков и 26 марта, с самого утра кафиры попали там в общежитие спортивного колледжа. После мощного взрыва разрушена крыша и перекрытие между верхними этажами. Пострадал один человек, он гражданский. Никакой военной или военной техники на месте попадания не было.

Но и это не все грустные новости. Кроме этого, после обеда "решисты" с помощью дрона нанесли удар по жилому дому в Михайловке Бериславского района Херсонской области. В собственном доме из-за обстрела погибла 61-летняя местная жительница. А около 15:00 оккупанты обстреляли Херсон. Там пострадала 80-летняя женщина, получила ранение грудной клетки и находится в больнице. Также рашисты пытались атаковать Днепр.

Белгород, бодрствовать!

Тем временем в Белгороде беспилотник "врезался" в здание МВД. Местный губернатор заявил, что в результате взрыва в здании выбиты окна и иссечен фасад. Есть пострадавшая. Оккупанты должны понять, что ни один удар по Украине не останется без наказания. Не мы, так найдутся другие люди, например, сами же русские.

Напомним, девятиэтажку в Одессе, где погибли 12 жителей, частично снесут. 27 марта в городе начали демонтаж девятиэтажки, которую в ночь на 2 марта атаковал российский дрон. Тогда обрушилась левая часть одного из подъездов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Обломки похоронили под собой 12 человек! В Одессе начали демонтаж разрушенного дроном подъезда

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