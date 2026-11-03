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ТСН в социальных сетях

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Эксклюзив ТСН
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Россияне сбросили бомбы на подземную школу: число погибших стремительно растет, судьба 50 человек — неизвестна

Россияне сбросили 3-тонные авиабомбы на подземную школу и гуманитарный центр в Комышувасе в Запорожской области. Число погибших возросло, под завалами ведут поиски людей.

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Комышуваха

Комышуваха / © Национальная полиция Украины

Число погибших в Комышувасе в Запорожской области возросло до тридцати трех. Еще более пятидесяти человек, по последним данным, числятся пропавшими без вести. Накануне российские военные преступники нанесли удар трёхтонной авиабомбой по подземной школе.

Учебное заведение в поселке использовали в качестве убежища, где жители общины находили приют, а также получали социальную и медицинскую помощь. На месте атаки продолжается поисково-спасательная операция — под угрозой новых ударов. В области с сегодняшнего дня объявлен трёхдневный траур.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Дарья Назарова.

Российские дроны атаковали тех, кто спасал людей из бетонной ловушки

Появились первые кадры после удара 3-тонной бомбы по подземной школе. Полиция и волонтеры сразу же бросились на помощь людям, оказавшимся в бетонной ловушке, однако на них начали нападать российские дроны.

С июня в Комишуваской общине начали проводить принудительную эвакуацию семей с детьми. Поэтому в этой школе уже не проводились уроки, однако она служила настоящим убежищем для сотен людей. Там жители общины получали гуманитарную и медицинскую помощь. В день трагедии в поселок привезли хлеб, который и раздавали в убежище.

Михаил Семикин, начальник Запорожской районной военной администрации: «За моей спиной находится центр жизнеобеспечения — вернее, то, что от него осталось после того, как сюда попали российские КАБы. Именно в тот момент, когда люди получали гуманитарную и медицинскую помощь. Под завалами ещё остаются люди».

Трагедия в гуманитарном центре и работа под угрозой новых обстрелов

Сразу после атаки удалось спасти 5 пострадавших. Позже из-под завалов извлекли ещё одного живого человека, однако все попытки реанимации оказались тщетными.

Влад Маховский, волонтер: «Продолжаются спасательные работы, но сегодня мы в основном ищем тела погибших, которых уже очень много. Да, это был очень коварный удар со стороны россиян с использованием ФАБ-3000 — 3 тонны. Там, где находились люди, где был гуманитарный хаб, укрытие для гражданских, погибло много мирных жителей».

На данный момент число погибших уже превысило 30 человек. Среди них, в частности, двое спасателей, 4 полицейских и супруга главы общины. В обрушившихся подземных помещениях ещё может находиться много людей. Несмотря на постоянную угрозу, спасатели и полицейские на месте пытаются откопать разрушенную часть школы. Работают они практически вручную: из-за обилия дронов доставить на место трагедии краны или другую тяжелую технику просто невозможно.

Врачи борются за жизнь раненых: состояние критическое

Пятерых человек, извлеченных из-под обломков накануне, сейчас спасают медики в стационаре. В этой больнице находятся 4 пострадавших. 22-летняя девушка находится в крайне тяжелом состоянии.

Андрей Сех, заведующий отделением термической травмы городской больницы неотложной и медицинской помощи: «81 процент ожогов поверхности тела, ожоги пламенем, к тому же взрывная травма, множественные переломы лицевой челюсти и крайне тяжелый ожоговый шок».

У остальных пациентов больницы — переломы, множественные осколочные ранения и акубаротравмы. Родион только что перенес операцию. Парню 28 лет, он работает спасателем в ГСЧС. Его поразило во время повторного удара.

Эдуард Балий, отец пострадавшего: «Они поехали тушить пожар, и обстрелы повторялись не раз. Погибло очень много людей. Слава Богу, что сын остался жив. Ему тяжело, но он у меня крепкий».

У Родиона сломана челюсть, аквабаротравма и серьезные повреждения руки. Следующий месяц парню придется провести в больнице. Отец Родиона вчера потерял не одного близкого друга.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: АД в КОМИШУВАСИ! ПОДРОБНОСТИ СТОЛКНОВЕНИЙ в ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ БОРЩАГОВЦЕ | ТСН 16:00 3 НОЯБРЯ

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