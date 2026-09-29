Россияне сбросили КАБ на дом семьи и добивали людей с помощью дронов: сын успел сказать маме "люблю тебя"

Последствия удара по жилому сектору / © ТСН

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Потерял дом, маму и брата и едва выжил сам — в Днепре спасают жителя Дружковки в Донецкой области. Сначала рядом с домом ударил КАБ, затем он загорелся. А когда семья пряталась на улице — стала мишенью для дронов. Как удалось выжить в этом аду, Максим рассказал, как только пришел в себя в реанимации.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Ольги Павловской.

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Как Максим выжил во время атаки россиян

Максим до мелочей помнит ту адскую ночь в родной Дружковке.

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«В какой-то момент я сказал маме: „Мама, наверное, это уже всё“. В последний миг я сказал маме: „Мама, я тебя люблю“. И мама мне в ответ сказала: „Я тебя тоже люблю“. Я слышал, что она плакала и говорила со слезами на глазах», — вспоминает мужчина.

Максиму оказывают помощь медики в Днепре

Они всегда жили втроем — с мамой Светланой и старшим братом Сергеем. Когда россияне разрушили их многоэтажку, семья переехала в частный дом знакомых. Но посреди ночи по улице пролетел вражеский КАБ.

«В доме всё стало сыпаться, всё трещать, всё рушиться. Мы испугались, выбрались из дома. Боялись, что сейчас просто и сами сгорим, и вещи — всё. Все эти жужжат и жужжат — дроны. Искры летят, уже всё сыплется», — рассказывает Максим.

Атака дронов и потеря самых близких

Семья пыталась выбраться и укрыться от нашествия беспилотников, но не суждено было.

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«Дрон зажужжал и ударил. Помню, что кричал после взрыва, кричал, кричал… Смотрю: лежу на ногах у мамы и Сергея. Они лежат, а я на них. Я начал их трясти: „Мама, мама!“. А они не реагировали. Я прощупывал их, прикасался, а у них руки, ноги — всё холодное», — вспоминает тот ужас пострадавший.

Только утром его нашли соседи и вывезли на тачке. Из Донецкой области Максима в конце концов доставили в больницу в Днепре.

Борьба за жизнь и сложные операции

Состояние мужчины остается тяжелым, врачи борются за его жизнь.

«В голове находится крупный осколок. И наши нейрохирурги сейчас решают, когда проводить операцию. Это самая важная часть головного мозга, и доступ к ней — очень-очень сложный», — отмечает врач.

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У Максима также есть ранения рук и ног, впереди его ждут сложные операции. Но больше всего его беспокоит не столько собственное здоровье, сколько тяжелая тоска по родным, которых он потерял в ту страшную ночь.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 НОВОСТИ 29 СЕНТЯБРЯ | АТАКИ по УКРАИНЕ! СКАНДАЛ между СТРАНАМИ! АНОМАЛЬНОЕ РОЖДЕНИЕ

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