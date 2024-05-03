Россияне сбросили КАБ на Харьков и убили прикованную к постели женщину: подробности трагедии и видео

Россияне ударили по Харькову управляемой авиабомбой, из-за чего погиб один человек, еще двое — ранены. Разрушены два частных дома. Под завалами погибла женщина. Также поврежден трамвай, в котором были пассажиры.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Виктории Стрельцовой.

Оккупанты ударили прямо по жилому дому. В момент удара там была пожилая женщина. Ее тело спасатели извлекли из-под завалов. за кадром По данным правоохранителей, женщина была прикована к постели из-за тяжелой болезни, и выбраться из дома не могла. Еще один дом получил сильные повреждения из-за масштабного пожара. Дом внутри сгорел.

Последствия обстрела Харькова

Когда дом занялся пламенем, там был мужчина. Господин Виктор чудом отделался лишь испугом и несколькими царапинами. Из сгоревшего дома успел вынести несколько вещей и телевизор.

От мощной взрывной волны повреждено с десяток частных домов. Людям побило крыши и окна. На месте работают волонтеры и коммунальные службы. Помогают позакрывать дыры в домах. А люди тем временем убирают от обломков дворы.

Во время атаки на ходу был и трамвай с пассажирами, вагон посекло но люди уцелели. На месте удара правоохранители нашли обломки боеприпаса, которым враг нанес удар.

"Обломки от унифицированного межвидового господствующего боеприпаса калибра 30 сантиметров. В данном случае он выпускался из истребителя с самолета. Дальность полета этого боеприпаса составляет до 90 километров. Харьков находится в 30 километрах от линии государственной границы то конечно местные жители находятся в опасности", - говорит глава Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

Оккупанты атаковали Харьков

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Напомним, россияне атаковали Дергачи в Харьковской области управляемыми авиабомбами. Одна попала вблизи спорткомплекса, где тренировались дети. Восьмерых ранили. Шестерым из них понадобилась госпитализация. Еще одна бомба взорвалась у частных домов.

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