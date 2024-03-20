Россияне сбросили на громаду 111 авиабомб: как армия Путина равняет с землей пограничную область

Сумщина под непрерывным вражеским огнем. За сутки там зафиксировали 90 взрывов. Только на Великописаревскую громаду за неделю оккупанты сбросили уже 111 управляемых авиабомб. Российские террористы разрушили каждый второй дом. Погиб человек

Об этом сообщила корреспондентка ТСН Елена Гущик.

"Сейчас ситуация в приграничных Сумщина крайне сложная, враг бьет по местным громада преимущественно в 5 км зоне. Каждый день — здесь с десяток ударов россияне наносят из всех возможных видов вооружения: ракеты, бомбы, минометы артиллерия, гряды, дроны", — говорит Елена Гущик.

Обстрел Сумщины

Ранее президент Зеленский сообщил, что с начала марта оккупанты сбросили в Сумскую область 200 авиабомб.

Восьмой день из пограничных сел людей эвакуируют в более безопасные места в Сумской области. За это время оттуда выехало около двухсот жителей. Местные говорят, оставаться здесь больше невозможно. Потому что враг стряпает по всему — трудно найти здания, которые уцелели после налетов окупантов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Жизнь вплотную к врагу больше невозможна! Из Великой Писаревки поспешно эвакуируют людей

Напомним, Херсонщину россияне без остановки атакуют беспилотниками, а областной центр – под непрерывным огнем артиллерии.

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