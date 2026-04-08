Россияне сбросили три КАБа на поселок: почему люди не смогут получить компенсацию

Последствия российских обстрелов / © ТСН

Двое погибших и девять раненых — такие последствия очередной массированной атаки россиян на Запорожскую область. Враг выпустил почти 600 дронов и сбросил два десятка авиабомб.

Три КАБа разорвались в поселке Балабино, полностью разрушив жилые дома. Под завалами погиб глава семьи, а его мать чудом спасли родственники.

О последствиях ночного ужаса — корреспондент ТСН Дарья Назарова.

Трагедия одной семьи: "Его выкопали только утром"

Около одиннадцати вечера Балабино содрогнулось от мощных взрывов. Одна из авиабомб попала прямо в жилой дом. На тот момент там находилась вся семья: 45-летний мужчина, его жена, ребенок и старенькая мать. Женщинам и ребенку удалось выжить, однако глава семьи погиб на месте — его тело спасатели смогли найти под обломками только утром.

Александр, сосед погибшего: "Сразу горел соседний дом, быстро потушить не было возможности. Пожарные приехали и потушили потом. Его засыпало, сегодня служба приехала, выкопали".

Владимир Калашник, родственник семьи, ночью собственными руками откапывал свою мать из-под руин.

Владимир Калашник: "Я прибежал ночью сюда, помог вытаскивать свою родную мать. У нее со зрением что-то случилось. Ударило чем-то в грудную клетку, ее ночью забрали, повезли в больницу".

Юридическая ловушка: почему нет компенсаций?

По предварительным данным, в Кушугумской громаде за эту ночь повреждено более 100 домов. Однако жители полностью разрушенных домов столкнулись с другой бедой: получить государственную компенсацию по программе "єВідновлення" они пока не могут.

Владимир Сосуновский, председатель Кушугумской ОТГ: "Сегодня громада в зоне боевых действий и не подпадает под компенсацию государства до улучшения ситуации или вывода из этой зоны. Конечно, компенсацию людям мы сделать не сможем, будем смотреть по бюджету поселкового совета, максимально закрывать первоочередные потребности".

Энергетический коллапс

Кроме жилого сектора, пострадало местное предприятие и энергосети. Более 4 тысяч абонентов остались без света. Энергетики говорят, что масштабы повреждений огромные — провода перебиты не только обломками КАБов, но и дронами-камикадзе.

Работы по восстановлению начнутся, как только ситуация с безопасностью позволит бригадам выехать на объекты. Громада остается под постоянной угрозой не только авиации, но и вражеских дронов, которые охотятся на гражданских даже днем.

