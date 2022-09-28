Россияне считают, что только они умеют думать: эксперт объяснил, почему РФ атакует Одессу дронами-камикадзе

Однако украинские зенитчики быстро научились сбивать эти дроны, которые оккупанты запускают по Одессе.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

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"У россиян есть очень странный комплекс. Они почему-то считают, что во всем мире только они умеют управлять. Они считают, что только они умеют думать и принимать решения. Они по каким-то причинам решили, что иранский дрон-камикадзе, у которого боеголовка весит 120 кг и который может бить только по стационарным целям, — это очень идеальное оружие для попадания по центрам принятия решений, чтобы затормозить наше контрнаступление на Херсонщине. Но как видим, наши зенитчики научились их сбивать с помощью всех средств, имеющих под рукой", — сказал он.

Известно, что российские войска запустили по югу Украины уже более 30 дронов-камикадзе от 10 сентября. Такие цифры обнародовала начальник объединенного координационного прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.