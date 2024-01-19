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Россияне сделали из города на Днепропетровщине "полигон": как люди переживают беспощадные обстрелы (фото, видео)

Россияне сделали из города на Днепропетровщине "полигон": как люди переживают беспощадные обстрелы (фото, видео)

Никополь

Оккупанты беспощадно обстреливают Никополь.

Российские оккупанты беспощадно стреляют по Никопольскому району Днепропетровщины. Ко всему арсеналу россияне добавили еще беспилотники, способные попадать по целям в темноте. Их враг давно использует на фронте, однако в мирном Никополе – впервые.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.

Дрон попал возле управления соцзащиты в Никополе

В помещении Никопольского управления соцзащиты говорят – забыли, что такое дневной свет. Окна здесь давно вылетели от взрывов и забиты фанерой. В ходе последних обстрелов пострадали и работницы.

Юлия Гиссем. / ©
Юлия Гиссем.

"Я была на своем рабочем месте и только услышала очень сильный взрыв. Свист, было очень громко и уже стекло посыпалось из окна", — говорит сотрудница управления соцзащиты населения Никопольского РВА Юлия Гисем.

Очнулась уже в коридоре: почувствовала, что по лицу течет кровь.

Никополь / ©
Никополь

Сотрудницы соцзащиты говорят — был разгар рабочего дня, много посетителей. Вдруг — даже сирена не успела сработать - грохот такой, что стены задрожали. Российский дрон попал в припаркованный рядом автомобиль. Сидевший в машине человек чудом выжил, но получил ранение.

Управление соцзащиты находится на берегу бывшего Каховского водохранилища. Отсюда до Энергодара, оккупировавшего враг, по прямой несколько километров. Его работницы говорят, что и дальше здесь будут оставаться, чтобы помогать людям.

Управление соцзащиты / ©
Управление соцзащиты

Оккупанты превратили Никопольщину в "полигон"

Никопольский район россияне плотно обстреливают с июля 2022 года За эти полтора года враг, как на полигоне, испытывает на мирных городах и селах новые виды оружия.

"У нас оккупанты применяют все вооружение, которое они имеют в своей армии. То есть мы здесь видели и минометы, и ствольную артиллерию, и реактивную артиллерию, мы видели здесь "Шахеды", С-300 были и FPV-дроны", - говорит председатель Никопольской РВА Евгений Евтушенко. 

А недавно добавилась новая беда - дроны, которые четко видят цель, даже в темноте. Сбивать такие беспилотники труднее, поэтому они чаще поражают цели.

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Напомним, в Никополе улицы стоят без окон, крыш, с выстреленными стенами. Многие жители вынуждены были покинуть свои дома. Те же, кто остался, заслоняют дыры от "прилетов" и пытаются жить дальше.

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