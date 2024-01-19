Россияне сделали из города на Днепропетровщине "полигон": как люди переживают беспощадные обстрелы (фото, видео)

Российские оккупанты беспощадно стреляют по Никопольскому району Днепропетровщины. Ко всему арсеналу россияне добавили еще беспилотники, способные попадать по целям в темноте. Их враг давно использует на фронте, однако в мирном Никополе – впервые.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.

Дрон попал возле управления соцзащиты в Никополе

В помещении Никопольского управления соцзащиты говорят – забыли, что такое дневной свет. Окна здесь давно вылетели от взрывов и забиты фанерой. В ходе последних обстрелов пострадали и работницы.

Юлия Гиссем.

"Я была на своем рабочем месте и только услышала очень сильный взрыв. Свист, было очень громко и уже стекло посыпалось из окна", — говорит сотрудница управления соцзащиты населения Никопольского РВА Юлия Гисем.

Очнулась уже в коридоре: почувствовала, что по лицу течет кровь.

Никополь

Сотрудницы соцзащиты говорят — был разгар рабочего дня, много посетителей. Вдруг — даже сирена не успела сработать - грохот такой, что стены задрожали. Российский дрон попал в припаркованный рядом автомобиль. Сидевший в машине человек чудом выжил, но получил ранение.

Управление соцзащиты находится на берегу бывшего Каховского водохранилища. Отсюда до Энергодара, оккупировавшего враг, по прямой несколько километров. Его работницы говорят, что и дальше здесь будут оставаться, чтобы помогать людям.

Управление соцзащиты

Оккупанты превратили Никопольщину в "полигон"

Никопольский район россияне плотно обстреливают с июля 2022 года За эти полтора года враг, как на полигоне, испытывает на мирных городах и селах новые виды оружия.

"У нас оккупанты применяют все вооружение, которое они имеют в своей армии. То есть мы здесь видели и минометы, и ствольную артиллерию, и реактивную артиллерию, мы видели здесь "Шахеды", С-300 были и FPV-дроны", - говорит председатель Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

А недавно добавилась новая беда - дроны, которые четко видят цель, даже в темноте. Сбивать такие беспилотники труднее, поэтому они чаще поражают цели.

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Напомним, в Никополе улицы стоят без окон, крыш, с выстреленными стенами. Многие жители вынуждены были покинуть свои дома. Те же, кто остался, заслоняют дыры от "прилетов" и пытаются жить дальше.

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