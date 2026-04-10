Россияне "Шахедом" атаковали областной центр Украины: что известно

Россияне атаковали Сумы / © tsn.ua

Реклама

Сумы атаковали вражеские беспилотники. В городе вечером прозвучало несколько мощных взрывов. Один из дронов попал в крышу многоэтажного дома — этот момент зафиксировали очевидцы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Удар полностью разрушил кровлю дома. Тяжелая плита перекрытия пробила крышу и упала прямо на кровать в комнате. Владелицы квартиры в этот момент не было дома, и именно это спасло ей жизнь.

Реклама

На данный момент к медикам обратилась одна пострадавшая — у женщины диагностировали острую реакцию на стресс. В самом доме выбиты окна и разбиты балконы. Спасатели сейчас обследуют разрушенную крышу и расчищают завалы.

«На месте работают все соответствующие службы. К сожалению, работники ГСЧС не могли сразу приступить к ликвидации, потому что сохранялась повторная угроза удара вражеского беспилотника», — говорит Артем Кобзарь, и.о. Сумского городского головы.

