Россияне штурмуют Бахмут уже по бокам: в условно тыловых населенных пунктах начались прилеты "Градов"

Волонтеры помогают с эвакуацией, но ехать готовы далеко не все.

Россияне бросают колоссальные силы на взятие Бахмута. Город штурмуют по всем направлениям, также пытаются обойти его с юга и севера. Дуга обороны вокруг Бахмута уже больше 180 градусов. Бывшие условно тыловые населенные пункты, такие как Часов Яр, сейчас находятся на линии огня и оттуда массово эвакуируют людей, говорится в ТСН.

Часов Яр - это точка на Бахмутском отрезке фронта, где "метастазы" русского наступления распространились западнее всего, ныне оккупанты перерезали основную трассу Константиновка-Часов Яр и приходится заезжать в населенный пункт второстепенными сельскими дорогами, россияне сейчас непрерывно поливают население свое артой.

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Артиллерийская канонада в городе почти не умолкает. Звуки взрывов — еще один аргумент для десятка людей, которые сегодня решились уехать. "Когда в дом в очередной раз "Град" прилетел, тогда уже совсем не весело", — говорят местные, которые готовятся к эвакуации.

От взрывов бегут целыми семьями, домами, улицами. Громких, смертоносных взрывов в городе становится все больше.

Помогают с эвакуацией волонтеры из фонда "Лютий", с начала большой войны уже спасли тысячи людей. Работали в Харькове, Северодонецке, Лисичанске, Бахмуте. Сейчас еще раз призывают украинцев выезжать из зоны боевых действий.

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