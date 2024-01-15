Россияне штурмуют Новомихайловку: воины ВСУ рассказали о тактике и как оккупанты идут в бой по телам своих

Более 20 единиц техники сожгли украинские десантники менее чем за неделю. Вся она пыталась прорвать их позиции под селом Новомихайловка, что на юг от Донецка. Теперь этот населенный пункт – новая точка противостояний. Село стратегическое, потому что расположено в направлении дороги, соединяющей густонаселенное Курахово и разбитый войной Угледар, который тоже неоднократно и безуспешно пытались штурмовать россияне.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

Оккупанты атакуют Новомихайловку

Возле Новомихайловки Украину защищают воины 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады. Оккупанты здесь постоянно атакуют наши позиции.

В ВСУ пехоту прикрывает артиллерия. Ее работу контролируют в штабе - здесь на экранах хорошо видно, где движется враг.

"Вражеские боевые машины пехоты одна за другой пополняют кладбище уничтоженной техники под Новомихайловкой. Так массированно это маленькое село россияне штурмуют уже неделю", - отмечает корреспондентка ТСН Юлия Кириенко.

Юлия Кириенко

Как ВСУ уничтожают вражескую технику

Десантники 79-й Таврической бригады то и дело подбивают каждую, которая пытается прорваться на подмогу. Уже сожгли около 20 бронемашин. Командиры в штабе не спят много дней подряд.

"Техника в основном заезжает, танчик, за ним заезжают БМП, МТЛБ - выгружает пехоту и откатывает", - говорит "Хьюстон", заместитель командира подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.

Украинские артиллеристы радуются, что отбили очередной штурм российских оккупантов.

"Благодаря дронам бои можно наблюдать в реальном времени. Вот сейчас видим, как по лесополосе враг приближается к нашим позициям. Группа из 12 россиян пытается прорваться к нашим позициям. И это после того, как линию обороны пытаются прорвать своей техникой", - говорит корреспондентка ТСН.

Бой в Новомихайловке

Оккупанты штурмуют позиции ВСУ, потому что боятся ФСБ

Такого количества россиян на этом участке фронта не было давно. Оккупантам подошло усиление - 155-я бригада морской пехоты с Дальнего Востока России. Они заточены на войну в такие морозы. Правда, у наших бойцов есть еще одно объяснение, почему так настойчиво они идут в наступление.

"Вчера по одному направлению двигалось 7-8 групп несмотря на то, что мы их артиллерией разбираем постоянно. Я не знаю, как так можно идти по кишкам своих побратимов. Вечером в перехватах читали, что отказников ждет лично ФСБ", - говорит "Хьюстон".

Воины ВСУ

Оккупанты пытаются захватить Новомихайловку, чтобы выйти на трассу, соединяющую Угледар и Курахово. До сих пор бойцы 79-й бригады, которые два года подряд держали соседнюю Марьинку, стоят неподвижно и здесь.

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Напомним, воины ВСУ рассказали о новой тактике оккупантов под Авдеевкой.

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