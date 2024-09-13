Россияне штурмуют позиции ВСУ на Запорожье: воины откровенно рассказали, что происходит на фронте

Орехов и окрестности россияне каждый день бомбят авиационными бомбами и расстреливают из дальнобойной артиллерии. В то же время, в полях, южнее, оккупанты, малыми группами пехоты и время от времени при поддержке бронетехники, не оставляют попыток продавить линию украинской обороны. Чтобы сдержать врага и поддержать украинских пехотинцев, на Токмакском отрезке фронта сейчас круглосуточно дежурят дальнобойные расчеты 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного.

Украинские пушкари рассказывают, что сейчас они сдерживают продвижение российских оккупантов на Токмакском направлении. Они рассказывают, что на этом участке фронта россияне используют все имеющееся вооружение - артиллерию, мины и авиабомбы. Тернопольские артиллеристы рассказывают, что они почти каждый день попадают под обстрелы.

"Есть такие позиции, что каждый день по два-три", - говорит „Медуза“.

Военные на фронте воюют на 155-ти миллиметровой самоходной гаубице FH-70.

Орехов

"Только есть цель — работаем независимо от времени суток: 24 на 7! Здесь нет такого, что можно однозначно сказать: работаем больше — меньше! Работа есть постоянно!", — говорят воины.



Еще в первый год освободительной войны, осенью 2014 года, воины 44-й артиллерийской бригады прикрывали своими, тогда еще советского образца, дальнобойными гаубицами украинских защитников Донецкого аэропорта. Били российскую пехоту с техникой на Светлодарке, Луганской области, в районе Дебальцево и вокруг Бахмута.

"На МСТЕ работали. МСТА намного проще, в обслуживании, во всем. Эта более требовательная, но работает. Научились! Работаем", — говорит "Медуза", наводчик гаубицы FH70 44-й ОАБр им. гетмана Даниила Апостола.



В 2022 году, когда пошла западная помощь, подразделение перевооружили. Задачи у артиллеристов бригады имени гетмана Даниила Апостола остались неизменными.

"Интенсивность несколько спала, но в общем, каждый день враг проводит атакующие действия. Преобладающие — малые группы пехоты! Но и техника тоже присутствует", — говорит "Фидель", командир артиллерийского расчета 44-й ОАБр им. гетмана Даниила Апостола.

Воины ВСУ

"Фидель" – успешный в гражданской жизни, руководитель автомобилестроительного предприятия. В настоящее время командир артиллерийского расчета.

Плотность вражеского артиллерийского огня, в сторону Орехова и его окрестностей, в это утро, хотя бы ненадолго немного уменьшилась, ведь украинские военные уничтожили российскую пушку.

Пыл врага «гасят» украинские пушкари! Эксклюзив ТСН с передовой

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН НОВОСТИ за 13 сентября 2024 | Новости Украины СЕГОДНЯ НАЖИВО

Читайте также: