Россияне штурмуют Угледар: воины ВСУ откровенно рассказали, что там происходит

Украинским воинам из 79-й десантно-штурмовой Таврической бригады вместе с собратьями из союзных подразделений, удалось притормозить продвижение оккупантов в направлении Катериновки. Это участок на полпути между Курахово и Угледаром, где враг который месяц ежедневными фронтальным атаками пехоты и время от времени при поддержке бронетехники, пытается разрезать пополам район обороны украинцев. Фланговые обходные удары оккупантов вокруг Угледара продолжаются фактически круглосуточно.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александа Моторного.

Какая ситуация на фронте

Что такое засилье в небе вражеских ударных дронов, воины 79-й десантно-штурмовой ежедневно чувствуют на себе, непосредственно на позициях. Особенно после начала непрерывных московитских атак в сторону Угледара.

"После формирования, этих, так называемых — охват в огневой мешок Угледара и Причистовки, ну плюс Водяное, противник нарастил поражение FPV и артиллерией именно с того фланга", — говорит Богдан Януш, заместитель командира батальона 79-й Таврической ОГШБр.

В то же время фронтальные атаки окупантов, вдоль реки Сухие Ялы, очевидно с целью разрезать пополам весь Новопавловский район обороны украинцев — никуда не делись.

Дорога возле Угледара

"Они сразу полезли и вперед, на Константиновку. Лезут — их разносят, они дальше лезут. Посылают вторую группу. Может какая-нибудь закрепится", — говорит ”Шаман”, командир артиллерийского расчета 79-й Таврической ОДШБр.

105-миллиметровую гаубицу артиллеристы 79-ки применяют с хорошо замаскированной стационарной позиции, бьют, случается, на минимальное расстояние.

Военный ВСУ

Военные рассказали о тактике окупантов

По большому счету, рассказывают воины десантно-штурмовой Таврической бригады, в намерениях окупантов, мало что меняется.

"На данный момент – тактика мясных штурмов, они просто чуть-чуть в меньших масштабах. Если раньше они бегали большими группами, то сейчас они группы по 3-5 человек посылают, но – интенсивнее", – говорит Богдан Януш, заместитель командира батальона 79-й Таврической ОДШБр.

Позиции ВСУ

Соответственно, и работы у украинских десантников-артиллеристов совсем не уменьшается. В течение часа случается, что заряжать и наводить гаубицу приходится по несколько раз.

Украинские военные говорят, что из россиян, идущих штурмовать украинские позиции, выживает только 20%.

Когда все звенья бригады работают, как слаженные часы и достаточно снарядов с минами, обученная пехота при поддержке артиллерии, точно знает заместитель командира аэромобильного батальона 79-ки, способная останавливать и уничтожать просто бешеное количество российских окупантов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 12:00 30 сентября. Последствия ОБСТРЕЛА Украины и победа ультраправых на выборах

Читайте также: