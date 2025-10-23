Россияне снова атаковали Киев: что известно о последствиях попаданий

Атака на Киев

Россияне в ночь на 23 октября снова атаковали Киев. Детский сад, школа, бизнес-центр и несколько многоквартирных домов получили повреждения в столице этой ночью.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Марьяны Бухан.

Большинство обломков сбитых российских беспилотников падали в центре Киева — на Подоле. Всего известно о восьми раненых. На местах падения вражеских дронов работали около сотни спасателей и три десятка единиц техники ГСЧС. Тушить пришлось квартиру, крышу одного дома и автомобили. Из одного здания эвакуировали жителей.

Также обломки российских беспилотников поразили несколько жилых домов во всем микрорайоне. В большинстве — повылетали стекла. В одном произошел пожар, спасатели выводили людей из здания. Другой кусок дрона упал на крышу многоэтажки. Сейчас везде убирают последствия. Но местные до сих пор не могут оправиться, хотя и говорят о ночной атаке спокойно.

