Россияне снова убивают украинцев целыми семьями: новые подробности жуткого теракта в Харькове

Последствия атаки по Харькову / © ГСЧС Украины

Реклама

Россияне 18 августа обстреляли многоэтажку в Харькове. Уже известно о 7 погибших из-за теракта оккупантов.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Юлия Бойко.

Россияне утром атаковали «Шахедами» Индустриальный район Харькова. Пять ударных БПЛА попали прямо в многоэтажный дом. Огонь охватил несколько этажей.

Реклама

«Общая площадь пожара — около 900 квадратных метров, есть разрушения перекрытий, часть конструкции обвалилась. Большинству жителей чудом удалось спастись», — говорит Юлия Бойко.

Вот, что говорят местные жители о ночи теракта:

«Я мама. В этом доме живут мой сын и невестка. Очень волнуюсь. Вижу по Интернету — их дом. Как мне это видеть? Их дом горит. В душе пусто», — говорит женщина.

«Меня разбудил звук „Шахеда“, который летел. Я услышала взрыв — на меня посыпалось, дальше мы бежать».

Количество пострадавших в Харькове постоянно увеличивается. Известно о 20 раненых, 7 погибших. На месте продолжаются спасательно-поисковые работы, двух человек уже удалось спасти. Среди погибших двое детей — это 1,5-летняя девочка и 16-летний парень.

«Их нашли на верхнем этаже. И есть такая предварительная информация, что родители по меньшей мере одного ребенка погибли вместе с этим ребенком. На связь сейчас не выходят четыре человека, но это не значит, что они под завалами», — говорит Артем Астахов, руководитель ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Реклама

Также ночью россияне атаковали Харьков баллистической ракетой. Она попала рядом с многоквартирными домами. К счастью, обошлось без погибших.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: НОВОСТИ НАЖИВО УТРО 18 АВГУСТА — ПОНЕДЕЛЬНИК

Напомним, 18 августа Харьков атаковали российские беспилотники. Вражеские дроны попали в Индустриальном районе города. Количество погибших постоянно растет.