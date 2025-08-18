- Дата публикации
Россияне снова убивают украинцев целыми семьями: новые подробности жуткого теракта в Харькове
Россияне целенаправленно ударили по жилому дому 5 "Шахедами".
Россияне 18 августа обстреляли многоэтажку в Харькове. Уже известно о 7 погибших из-за теракта оккупантов.
Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Юлия Бойко.
Россияне утром атаковали «Шахедами» Индустриальный район Харькова. Пять ударных БПЛА попали прямо в многоэтажный дом. Огонь охватил несколько этажей.
«Общая площадь пожара — около 900 квадратных метров, есть разрушения перекрытий, часть конструкции обвалилась. Большинству жителей чудом удалось спастись», — говорит Юлия Бойко.
Вот, что говорят местные жители о ночи теракта:
«Я мама. В этом доме живут мой сын и невестка. Очень волнуюсь. Вижу по Интернету — их дом. Как мне это видеть? Их дом горит. В душе пусто», — говорит женщина.
«Меня разбудил звук „Шахеда“, который летел. Я услышала взрыв — на меня посыпалось, дальше мы бежать».
Количество пострадавших в Харькове постоянно увеличивается. Известно о 20 раненых, 7 погибших. На месте продолжаются спасательно-поисковые работы, двух человек уже удалось спасти. Среди погибших двое детей — это 1,5-летняя девочка и 16-летний парень.
«Их нашли на верхнем этаже. И есть такая предварительная информация, что родители по меньшей мере одного ребенка погибли вместе с этим ребенком. На связь сейчас не выходят четыре человека, но это не значит, что они под завалами», — говорит Артем Астахов, руководитель ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Также ночью россияне атаковали Харьков баллистической ракетой. Она попала рядом с многоквартирными домами. К счастью, обошлось без погибших.
Напомним, 18 августа Харьков атаковали российские беспилотники. Вражеские дроны попали в Индустриальном районе города. Количество погибших постоянно растет.