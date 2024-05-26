Россияне собирают еще одну группировку на границе с Украиной: какая ситуация в Харьковской области — репортаж

Недавно президент Владимир Зеленский сообщил, что российские войска собирают новую группировку у границы с Украиной — в 90 километрах от Харькова. К сожалению, ударить превентивно по этим силам мы до сих пор не можем из-за запрета союзников использовать западное оружие по территории России. Между тем и украинские, и российские источники сообщают, что наступление россиян в Харьковской области удалось остановить. ВСУ готовятся контратаковать, сообщил на этой неделе Генштаб.

О том, как реально складывается сейчас ситуация на Харьковщине, и про еще один фронт, который хотят там открыть московиты, говорится в репортаже с передовой в ТСН.Тиждень.

Российское наступление на Харьковщине захлебнулось, несмотря на проблемы и ошибки, допущенные украинскими защитниками в первые дни отражения атаки окупантов. Но сейчас нужно изрядно проанализировать эти ошибки, чтобы избежать их повторения на Сумщине, где оккупанты хотят повторить свой локальный блиц-криг.

Дежавю 2022 года

Новая атака на Харьковщину вызывает чувство дежавю зимы 2022 года. Россияне думали, что для них это будет легкой прогулкой — пешком до Волчанска, а то и до Харькова. Они знали, где им нужно обходить минные поля. Знали, сколько нам нужно времени, чтобы собрать горстку боеспособных подразделений и назвать их резервом. И наверняка знали, что у нас мало бойцов в наскоро выкопанных окопах, а гражданские строители не горят желанием строить под огнем оборонительные сооружения.

На расстоянии нескольких километров виднеются "зубы дракона", сваленные у дороги. Закономерно возникают всего два вопроса: "Почему они здесь, а не там? И кто должен за это ответить?".

Фото: ТСН

Но так же, как в 2022 году, оккупанты снова просчитались. Они планировали через два дня захватить Волчанск и Липцы, создав немалый плацдарм, с которого можно было бы двигаться на Харьков. Но план "Волчанск и Липцы за два дня" не сработал. И сейчас украинские военные считают, что сил у врага для полноценного наступления нет.

Наступление или маневр?

Командир батареи Сергей считает, что россияне затеяли маневр, а не полноценное наступление.

“У нас линия [фронта] очень большая. Чем больше они таких очагов создадут, тем нам будет труднее. Потому что мы вынуждены перекидывать резерв”, — объясняет он.

Впрочем, противник навязал нам создание рядом с городом-миллионником еще одного фронта. Он пока сформировался вокруг двух участков украинской территории — там, где россияне продвинулись всего на несколько километров. Но планы у них явно более масштабные. Несмотря на сумасшедшие потери — восемь к одному — они пытаются на этих двух участках закрепиться и соединиться в один плацдарм — явно для наступления. Тем не менее, наши военные обещают выбить окупантов в ближайшее время.

"Мы уже перехватили инициативу, но они будут пробовать до тех пор, пока они не поймут, что у них ничего не получится. Максимум до месяца времени, и они будут изгнаны за границу”, – уверяет Евгений Гризоглазов, командир батальона 92-й бригады.

92-я бригада, переброшенная в защиту Харькова, быстро заняла позиции и не пустила врага в Липцы.

Заместитель командира батальона 92-й бригады Александр подтверждает, что ситуация сейчас контролируемая — все под огневым контролем, как только противник поднимает голову, сразу в него "летит".

Ситуация в Волчанске

В Волчанске невероятными усилиями украинские подразделения уже почти две недели удерживают линию фронта по реке Волча. Идут ожесточенные бои.

Фото: ТСН

“Очень маневренная война. Очень маневренные бои. Силы складывали иногда такой слоеный пирог. Одно здание наше, другое – за противником”, — рассказывает Богдан, снайпер подразделения ГНСУ “Дозор”.

В оккупированной части волчанских россияне прикрываются гражданскими, как живым щитом. И так же, как в начале войны, без всякой причины устраивают расстрелы.

Украинские аэроразведчики видят их тела. На улицах. Под открытым небом. В начале российского наступления мы получили от них видео, на котором тело человека в инвалидном кресле возле Волчанской больницы. Оказалось, что это 70-летняя женщина, свидетелем расстрела которой стал ее муж. Старика удалось эвакуировать.

Запрет для западного оружия

Моральное бремя за смерти гражданских украинцев, вероятно, лежит и на близких друзьях Украины, ограничивших использование своего оружия. Планируя атаку на севере Харьковской области, враг знал, что может практически не скрываясь от украинской разведки создать ударный кулак. Лишь по одной причине. Украинцы не имели права бить западным оружием по российской территории.

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Запрет на использование американского и европейского оружия по российской территории привел к тому, что Украина не смогла эффективно построить укрепления на границе. Россия просто уничтожала строителей из глубины своей территории, а Украина не могла ответить. Здесь, на некоторых участках в Харьковской области, удалось справиться с этой ситуацией, но не за счет нового западного, а старого, советского, музейного, оружия.

Отпор "музейными" пушками

На вооружении украинских защитников – пушка Д-44, калибром 85 миллиметров. Наверное, это самый маленький калибр украинской ствольной артиллерии. Командир пушки с позывным "Арчи" сообщил, что это оружие 1948 или 1952 года выпуска.

Самый опасный враг для артиллерии – это беспилотники. Поэтому в режиме 24 на 7 небо над пушкой мониторится сканером.

Как только начался так называемый "снарядный голод", в штурмовых батальонах 92-й бригады создали несколько батарей таких пушек, и они реально помогли. Старых снарядов для "музейных экспонатов" пока хватает.

Фото: ТСН

"За двое суток одна смена выпускала 150 снарядов", — заметил Сергей Степанов, командир пушки Д-44.

Теперь девяносто вторая взяла под контроль целую полосу вдоль российской границы и вот такими музейными пушками пытается не дать агрессорам прорваться в Харьковскую область в других точках.

"Изначально я ничего не скрывал, я откровенно сказал, что мы работаем по их территории", — честно говорит Богдан Коба, командир батареи Д-44.

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Врага пытаются сдержать и с воздуха. Аэроразведчики первого штурмового батальона 92-й бригады постоянно мониторят границу. И когда видят военные цели в пограничных, немедленно наносят удар.

“Мы поступаем так, чтобы враг не накапливал силы в виде пехоты. Чтобы враг не накапливал силы в виде средств поражения и артиллерии”, — объяснил Иван, РУБПАК 1-го батальона. 92-й бригады.

В это утро украинские бойцы успели уничтожить две вражеские гаубицы "Гиацинт-Б", транспорт с пехотой и скрытую позицию на границе.

Оборонные сооружения

Как только 92-я бригада стала на границе в Харьковской области, здесь начали активно строить оборонительные сооружения. Ребята говорят, две недели назад здесь этих окопов не видели.

Теперь здесь – надежные перекрытия, пол метра бетона над головой. Окопы в человеческий рост, оборудованные сетками, широкие – хоть лошадьми можно ездить. А дальше бетонные капсулы с бронированной дверью. Якобы эта капсула может выдержать прямое попадание снаряда. И даже не одного.

Фото: ТСН

Но есть проблема. Длина такого участка пока всего несколько сотен метров. Но так должна выглядеть вся украинская граница, вся линия обороны.

К сожалению, на других участках Харьковской области мы такого не увидели. Враг будет их обходить там, где такие "линии Маннергейма" и "линии Мажино" существуют только на бумаге.

Россияне доминируют в воздухе и накапливают КАБы, которыми терроризируют Харьков. И готовы ими перемолоть сделанные наскоро земляные постройки. Задача для руководителей обороны в Харьковской и Сумской области – максимально быстро трансформировать бумажные планы в железобетонные укрепления. Задача для власти – убедить партнеров предоставить ПВО и разрешить без ограничений бить западным оружием по врагу. Только так мы вернем себе свою границу.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Российское наступление захлебнулось в Волчанске! Как защитить Харьков и Сумы?"

Напомним, Силы обороны Украины остановили наступление российских оккупантов в Харьковской области.

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